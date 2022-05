Skupina chce značkám pomáhat s prodejem v digitálním prostředí. Ředitelem nového Commerce týmu je Sodomka, který dříve vedl marketing CNC.

Komunikační skupina Publicis Groupe rozšiřuje služby do oblasti retailu. V Česku zakládá nový Commerce tým, který doplní stávající služby v oblasti mediální strategie, kreativy, dat a technologií. Pokrývat bude oblasti online retailu, přímého prodeje (direct to consumer – DTC) a omnichannel retailu, a to na úrovni strategického poradenství i implementace a správy hotových technologií.

Novou disciplínu v Česku zastřeší Commerce Director Jaroslav Sodomka, který do Publicis Groupe přišel z pozice marketingového ředitele Czech News Center, kterou zastával od dubna 2020 do letošního března. V marketingu působí čtrnáct let, věnoval se omnichannel retailu, rozjížděl e-shopy, řídil věrnostní programy i CRM a zabýval se propojováním marketingu a prodeje s technologiemi digitálních platforem. Působil například v C2H Equity (Kara Trutnov a Pietro Filipi), dva roky (2018-2019) působil v marketingu Tchibo a mezi lety 2013 a 2015 v mezinárodním marketingu Škoda Auto. Před tím se čtyři a půl roku věnoval strategickému digitálnímu plánování ve skupině Dentsu.

„Českému online retailu chybí konsolidace a do jisté míry i dostupnost světových online tržišť. Naší výhodou je, že nezačínáme na zelené louce, ale díky dlouholetým zkušenostem na úrovni globálních klientů nabízíme hotové prověřené produkty. Jsme tak v commerce schopni klientům rychle doručit kompletní end-to-end řešení od strategie až po technickou údržbu,“ uvedl Jaroslav Sodomka.

Mezi klíčové technologie, které Publicis v rámci Commerce nabízí, patří adservingová platforma CitrusAd, která se počítá mezi světově rostoucí technologie pro správu a optimalizaci reklamních kampaní v prostředí online tržišť a retailerů, funguje na bázi aukčního systému. Na analytiku Publicis používá vlastní nástroje, mezi které se používá Profitero, jež pomáhá identifikovat klíčové faktory pro další růst a profitabilitu.

„Po akvizici agentur Kindred a Red Media je vstup do oblasti retailu dalším posílením našich technologických kompetencí. Hodně si slibujeme zejména od platformy CitrusAd. O vývoj podobného řešení se v současnosti pokoušejí i někteří lokální hráči, ale hotový produkt využívaný značkami po celém světě na našem trhu dosud chyběl,“ dodal Tomáš Varga, CEO Publicis Groupe pro střední Evropu.