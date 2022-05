Přišel z obchodu The Streets, ve Footshopu se Stezka postará o marketingovou a obchodní strategii napříč všemi trhy.

Teniskové království Petera Hajdučka rozšířilo tým pro brand a sociální sítě Footshopu, ve od letošního jara jej vede Radim Stezka. Zastává pozici „head of brand“, která byla od přechodu Martina Paukrta do Driveta loni v září neobsazená a agendu dočasně převzala ředitelka marketingu Adriana Jurdová.

Stezka bude mít na starosti marketingovou a obchodní strategii značky napříč všemi trhy, kde Footshop působí. Jeho hlavním úkolem bude posílit pozici značky, rozvíjet talenty ve firmě a upevnit vztahy s dodavateli díky kvalitním brandovým kampaním a projektům.

„Z dlouhodobého hlediska musí být Footshop leaderem regionálního trhu s výrazným přesahem a snahou být jedním z nejlepších streetwear a sneakers obchodů v celé Evropě. Je třeba upravit dlouhodobou strategii, která nám zaručí konkurenceschopnost před velkými mezinárodními hráči,“ uvedl Radim Stezka.

Před příchodem do Footshopu Stezka působil přes rok a půl jako „shooting guard“ streetwearového obchodu The Streets. Před tím se pod hlavičkou marketingové agentury inhubo rok staral obchodní rozvoj značek Vasky a Bagind. Do září 2019 působil přes dekádu u značky Queens, kde se v posledních letech staral o nákup, marketing a brand.

„Mnoho let byl silným konkurentem a odváděl skvělou práci v předchozích firmách. Je výjimečnou kombinací chytrého profíka, zaníceného nadšeného optimisty a také milovníka tenisek a streetwearu. Dlouhodobě sleduje Footshop a ví o všech našich aktivitách, což je pro mě ideální souhra,” komentoval nové obsazení v týmu CEO Footshopu Peter Hajduček.