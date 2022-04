Se svým týmem bude Koch bude klientům agentury nabízet strategická řešení na míru. Přebírá odpovědnost za obchodní výsledky.

Do digitální agentury Taste se po dvou letech vrací Michael Koch (na úvodní fotografii uprostřed). Na pozici „head of business“ převzal odpovědnost za obchodní výsledky firmy. Se svým týmem bude vytvářet pro klienty řešení, tvořená z dílčích oborů online marketingu, jako jsou SEO, PPC, analytika, sociální sítě, kreativa a UX, a dodávat tak strategická řešení na míru, která přináší prokazatelné výsledky pro jejich byznys.

„Moje práce je vytvářet synergické partnerství mezi námi a týmy klientů. Na jejich straně skrze marketing a na té naší skrze tým projektových a account manažerů. A to všechno s úsměvem a pokorou,“ popisuje svoji roli Michael Koch.

Koch v agentuře působil mezi lety 2017 až 2020 jako seniorní projektový manažer. Stejnou roli pak rok zastával ve virtuální marketingové agentuře Neologic, řešil třeba rozvoj Solvertechu, lídra trhu v plánování dopravy pro firmy. Další rok působil jako account director v PR agentuře AC&C, kde mimo jiné pomáhal s akvizicí řetězce JRC skupinou Smarty Brands. Od roku 2009 se zároveň věnuje moderování. Mezi lety 2013 až 2019 se věnoval i politickým kampaním Praha Sobě či KDU-ČSL. Zakládal rovněž například server ze světa digitálního marketingu Digichef.

„Je to hodnotově orientovaný lídr, schopný vidět věci v souvislostech a přemýšlet o nich. Z předchozích let jsme vnímali jako dluh, že dostatečně nepracujeme na rozvíjení schopností našich projektových manažerů, i to, že málo využíváme příležitosti k posilování osobních vztahů s našimi klienty. Věříme, že právě pro tyto cíle je Michael ideálním kandidátem,“ uvedl k tomu Jan Makovička, CEO Tastu.

Práci na novém konceptu fungování projektových manažerů v agentuře zmiňuje i chief business officer agentury Sandra Gligić, která bude s Kochem pracovat na denní bázi v rámci finančních výsledků Taste. „V tuto chvíli probíráme hlavně nové směřování našeho byznysového oddělení, co spojit, co rozdělit, co nastavit líp,“ dodala další priority, na které se chce agentura zaměřit v příštích dvou letech.