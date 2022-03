Po více než deseti letech v Triad Advertising přešel Jankovič do agentury spadající pod skupinu McCann. Nastoupil do ní též Lukáš Hubka jako art director.

Momentum Czech Republic přivítala na pozici kreativního ředitele Rada Jankoviče, který do sítě McCann Worldgroup přichází po deseti letech práce v agentuře Triad Advertising. Jankovič začínal ve slovenském Triadu v dobách, kdy byl ještě malou garážovou agenturou. Měl si tak možnost osahat všechny disciplíny, které reklamní agentura nabízí, od grafika k account managementu a zpět. Zkušenost s klientským servisem ho dostala i do pražské pobočky Triad, kde nakonec zůstal. Poslední dobu v ní působil jako jeden z kreativních ředitelů.

Rado Jankovič

„Ako sme rástli v pražskom Triadě, bol som vždy tam, kde som mohol pomôcť najviac. Od account directora ku stratégii a to už bolo do vysnenej kreatívy len krôčik. Od začiatku svojej cesty som vedel, že sa k nej chcem prepracovať a venovať sa jej full-time. Bola to síce netradičná cesta, ale dala veľmi veľa rôznych skúseností, ktoré sa teraz snažím prepájať v svojej práci kreatívneho riaditeľa. A zatiaľ mi to funguje,“ uvedl Rado Jankovič.

Díky zkušenostem v nezávislé agentuře přináší Jankovič do Momenta flexibilitu a dravost, které podle agentury pomohou v rozvoji produktu a pestrosti talentů kreativního domu v Riegrových sadech se záštitou sítě McCann.

Příchod nového kreativního ředitele s sebou do kreativního oddělení agentury Momentum přivádí i další nové tváře. Jednou z nich je Lukáš Hubka, který přichází z prostředí menšího grafického studia Wonder Makers rozvíjet své schopnosti jako art director.