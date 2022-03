Veleková přichází ze společnosti Setos, u prodejce elektroniky chce posilovat jeho postavení na trhu.

Prodejce elektroniky Electro World oznámil změnu na postu marketingového manažera, které do loňského prosince zastával dva a půl roku Tomáše Kovářík. Od letošního února je ve firmě marketingovou manažerkou Hana Veleková.

„Jsem ráda, že se mohu podílet na marketingových aktivitách, aby Electro World dále posiloval své postavení na trhu a pokračovat v dlouhodobém budování vztahu mezi značkou a zákazníky,“ uvedla Veleková.

Do Electro Worldu přišla ze společnosti Setos, distributora a prodejce mobilních telefonů a spotřební elektroniky v rámci maloobchodní prodejní sítě Samsung značkové prodejny, iSetos a Space, kde přes dva roky taktéž působila na pozici marketingové manažerky a zajišťovala zde řízení komunikace. Před tím byla necelých pět let marketingovou ředitelkou a partnerkou společnosti First Choice Consulting. Manažerkou marketingu byla i ve firmách NAVA a Jipka.

„Mezi naše největší letošní priority patří marketingová podpora nových prodejen v menších městech, které máme v portfoliu od dubna loňského roku. Také se společně s Hankou zaměříme na další posilování naší značky v online prostředí,“ řekl Michal Navrátil, obchodní ředitel společnosti Electro World.