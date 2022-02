Agentura má i nového šéfa technologií, jímž se stal Jiří Malý. S Harperem pomohou s novými příležitostmi v oblasti kreativy, technologií a marketingu.

Pražský tým komunikační a marketingové agentury Wunderman Thompson posilují Gregg Harper a Jiří Malý. Oba pomohou s novými příležitostmi v oblasti kreativy, technologií a marketingu. Harper jako šéf kreativy povede kreativní týmy a projekty stávajících klientů Ford, Microsoft, Shell, Dr.Max, JTI nebo Total Energie a bude hybnou silou nových projektů. Malý jako šéf technologií zaštítí automatizační, datové, CRM a vývojové týmy.

„Jedním z hlavních úkolů nového kreativního šéfa bude významně posílit náš tvůrčí potenciál. Vedle dovedností v oblasti dat, CRM, personalizace a automatizace marketingu hraje inspirace a kreativa klíčovou roli v naplňování komplexních potřeb našich klientů,“ říká Bronislav Kvasnička, CEO agentury Wunderman Thompson.

Gregg Harper nastoupil na pozici výkonného kreativního ředitele v lednu. Pochází z Británie a během své kariéry vedl kreativní aktivity v agenturách Ogilvy (Dubaj), WPP (Budapešť), či Havas Worldwide a CCCP (Amsterdam). Má za sebou úspěšné kampaně Unlimited a Red assistants pro Vodafone, Dankeschön pro Volvo, Airbnb for dogs pro Erste Bank nebo hoax roku Liquid Mountaineering pro Hi-Tec. Gregg je vášnivým fanouškem F1, nadšeným cyklistou a běžcem.

„Pracoval jsem ve spoustě zemí od Kazachstánu, přes New York, Dubaj až po Amsterdam či Budapešť. V Praze se těším na práci napříč klientskými týmy. První výzvou, které se ve své nové roli aktivně účastním, je výběrové řízení pro Snapchat. Jde o sebevědomou značku, kde propojujeme nejmodernější technologie, data a inspirativní kreativu. A to mě moc baví. No, a když vás něco baví, je to vidět hlavně na výsledcích,“ dodává Harper.

Novou pozici „chief technology officer“ od ledna zastává Jiří Malý. „Jirkovým úkolem je řídit rozvoj našich odborných znalostí a schopností, využívat vztahy s našimi partnery, jako jsou Salesforce, Adobe či Meiro, a poskytovat na míru šitá technická a technologická řešení pro projekty našich klientů,“ dodává Kvasnička. Malý přichází z vrcholových manažerských pozic ve společnostech Alza, ČEZ a Programmatic. Jeho největší zálibou jsou ultramaratony, ve kterých už brzy prolomí hranici 100 mil.

Do týmu Jiřího Malého současně nastupuje také nový „marketing technology director“ Martin Liška. Ve Wunderman Thompson působil již dříve, následně pracoval pro Shell a Microsoft. „Martinovy bohaté zkušenosti nám pomohou rozvíjet jednu z našich klíčových odborností – marketingovou automatizaci,“ uzavírá Kvasnička představení nových posil.