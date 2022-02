Roman Sovják (na úvodním snímku) nastupuje na pozici obchodního a marketingového ředitele a Kamil Zlomek se stává generálním ředitelem hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre.

Kongresové centrum Praha (KCP) posiluje tým o dva nové ředitele. Klíčovou strategickou pozici obchodního a marketingového ředitele KCP nově zastává Roman Sovják, který má za sebou více než 25 let zkušeností v turistickém ruchu a kongresovém průmyslu. Novým generálním ředitelem kongresového hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre se stal Kamil Zlomek, který do KCP rovněž přichází s 20letou praxí v řízení mezinárodních hotelů u nás i v zahraničí. Oba vrcholoví manažeři se mimo jiné plně zapojí do realizace aktivit spojených s českým předsednictvím EU.

Roman Sovják přichází do KCP po devítiletém vedení české pobočky mezinárodní organizace Superbrands, která zajišťuje marketingové průzkumy, akce zaměřené na značky a především renomovaný globální žebříček značek. Předtím řídil obchodní aktivity např. ve společnostech Lobkowicz Events Management nebo Augustine Hotel. Hlavní odpovědností Romana Sovjáka v čele obchodního a marketingového oddělení KCP bude opětovné nastartování kongresového byznysu jakožto klíčového zdroje příjmů po dvouletém výpadku způsobeném pandemií koronaviru.

Kamil Zlomek

Kamil Zlomek, nový generální ředitel hotelu Holiday Inn spadajícího také pod KCP, se do nedávna věnoval vedení Hotelu International Praha a předtím strávil řadu let v různých manažerských pozicích v hotelových řetězcích OREA a Marriott Hotels u nás i v zahraničí. I jeho nyní čeká největší výzva v podobě obnovy plného hotelového provozu a gastro služeb pro kongresový průmysl a korporátní klientelu, která je pro kongresový hotel Holiday Inn naprosto zásadní.

„Uplynulé dva roky byly pro KCP i náš hotel Holiday Inn naprosto bezprecedentní, ale díky diverzifikaci příjmů a přísným úsporným opatřením se nám je podařilo přežít v ekonomickém zdraví,“ vysvětluje Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha. „Pevně věříme, že nyní je před námi období restartu, které chceme využít v maximální možné míře. Lidé se potřebují zase setkávat, cestovat, vést osobní diskuse na odborných fórech. Právě proto posilujeme vedení KCP o expertízu a zkušenosti top manažerů v našich klíčových segmentech. Moc se těším na spolupráci a jsem přesvědčená, že společně dokážeme vrátit KCP mezi TOP kongresové destinace v Evropě,“ dodává Lenka Žlebková.