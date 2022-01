Hokejová sekce Nova Sport má posilu v podobě bývalého trenéra české hokejové reprezentace Slavomíra Lenera, který byl i prvním českým trenérem v NHL.

K jeho největším trenérským úspěchům patří bezpochyby zlato z olympijských her v Naganu, kterého dosáhl společně s Ivanem Hlinkou. Působil také jako šéftrenér svazu ledního hokeje a manažer české hokejové reprezentace.

Slavomír Lener odkoučoval v nejvyšších hokejových ligách v Evropě, v reprezentaci a v NHL více než 1000 utkání. V NHL působil celkem šest sezón jako asistent trenéra u týmů Calgary Flames a Florida Panthers.

„Se Slávou se moc dobře spolupracuje, protože o NHL ví opravdu hodně zákulisních informací. Plno zámořských trenérů zná osobně, má kontakty na téměř každého Čecha, který v NHL hrál. Pro Studia NHL je to velká posila. Vždycky překvapí nějakou historkou s hvězdným hráčem,“ dodává šéf hokejové sekce Nova Sport Roman Jedlička.

„NHL na Nova Sport sleduji pravidelně už mnoho let. Oceňuji pracovitost, znalosti, a především vášeň všech moderátorů, kteří se věnují NHL ve dne v noci. Moc se mi líbí i pozvaní experti, většinou z řad bývalých hráčů NHL, kteří do studia přinášejí osobitý pohled. Věřím, že můj pohled trenérský, manažerský, ale i lidský přidá celému studiu ještě větší pestrost. Je to výzva, ale to k NHL patří, protože je to nejlepší hokejová liga světa,“ řekl Slavomír Lener.

Už tuto sobotu vysílá Nova Sport 1 další zápas NHL i s posilou Slavomírem Lenerem. Předzápasové studio začíná v sobotu v 18:45 a utkají se týmy Buffalo Sabers a Philadelphie Flyers.