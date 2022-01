Teď bude Vlasák kreativním ředitelem na volné noze a pomáhat tvořit koncepty či budovat kreativní oddělení.

Petr Vlasák byl kreativním ředitelem v agentuře Comtech Can od listopadu roku 2006, tedy déle než patnáct let. V lednu z agentury odešel na volnou nohu. „Za patnáct let v Comtechu – a předtím v Saatchi a DDB – jsem se naučil spoustu věcí. Třeba jak najít talentované kolegy, postavit dobré kreativní oddělení a dělat práci, se kterou roste celá agentura. Teď to všechno můžu nabídnout jinde. Jsem volný kreativní ředitel pro agenturu, která to potřebuje,“ uvedl Vlasák na svém profilu na LinkedIn s odkazem na své webové stránky.

Před Comtech Can byl Vlasák tři roky kreativním ředitelem ve zmiňované agentuře Saatch & Saatchi, před tím rovněž tři roky v agentuře DDB Prague. Před tím déle než sedm let pracoval jako reklamní textař v Saatchi & Saatchi a Grey Praha. Za přínos oboru získal v roce 2017 od Art Directors Clubu trofej Zlatý ohníček.

Novým kreativním ředitelem v Comtech Can se stal venezuelský reklamní tvůrce Manuel Prada, který už v agentuře působí od března 2018 jako senior art director. Před tím déle než čtyři roky působil na stejné pozici v agentuře Hullabaloo.