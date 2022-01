Do týmu agentury nastoupili Radek Vodička, Simona Pajerská, Josef Olšák, Lukáš Knap, David Smák, Jiří Kolář a Dominik Mašlán.

Digitální full-servisová agentura Marketup rozšiřuje „performance & branding“ tým. Zajišťuje správu reklamních systémů na řadě platforem – Google Ads, Google Marketing Platform, Sklik, Adform, Facebook, LinkedIn, Strossle, Mergado.

„Rozšíření týmu bylo pro loňský rok v plánu, mám radost, že se nám výběr nových kolegů povedl. Letošní rok začínáme v počtu čtrnácti lidí v týmu a vzhledem k tendrů a poptávkám plánujeme další růst,“ říká Michal Vrtiška, šéf oddělení „performance & branding“.

Do Vrtiškova týmu nastoupil Radek Vodička, přišel z Publicis Groupe, kde působil čtyři roky. Výkonnostní i brandové kampaně spravoval pro široké portfolio brandů různé velikosti. Nyní se zaměřuje na „performance“ klienty, a to zejména z oblasti e-commerce.

Simona Pajerská přešla z agentury Performics, kde byla téměř čtyři roky. Více než dva roky pracovala jako SEO specialista a nyní se věnuje primárně PPC kampaním. Ty spravuje jak v účtech Google Ads, Sklik, Facebook, tak ve zbožových srovnávačích Zboží.cz, Heureka nebo Glami.

Josef Olšák do Marketupu nastoupil jako „senior campaign specialist“. Má za sebou dlouholeté zkušenosti, mimo jiné v agentuře Asomware, kde se staral o PPC kampaně pro významné klienty. Ze světa digitálu ho nejvíc oslovilo PPC a RTB, v nichž neustále sleduje novinky a podílí se na rozvoji juniornějších kolegů v týmu. Budoucnost oboru vidí v přesahu práce specialistů: „Budou čím dál tím víc pracovat s různými reklamními systémy a myslet strategicky. Čeká nás doba, kdy velkou část klikání nahradí konzultace. A na to se musíme připravit,“ říká.

Lukáš Knap působí v Marketupu jako brandový specialista. K online marketingu se dostal díky Alze, kde se zaměřoval na tvorbu video contentu. Po absolvování Digisemestru v roce 2017 se pak zcela zaměřil na PPC kampaně a online komunikaci. Dnes se v brandovém týmu Marketupu podílí na kampaních pro velké retailové řetězce.

David Smák pracuje v oblasti digitálního marketingu od roku 2017. V tomto roce nastoupil do Seznamu na pozici account manažera. Poté přestoupil do světa reklamních agentur s cílem nasbírat co nejvíce zkušeností ve správě kampaní a práci s daty. Nyní se věnuje primárně výkonnostním kampaním na Google, Seznamu a Facebooku.

Dalšími posilami jsou Jiří Kolář a Dominik Mašlán, kteří absolvovali v Marketupu juniorní akademii. Během tří měsíců si prošli kompletním onboardingem pod vedením seniorních specialistů a postupně se z nich staly plnohodnotné samostatné posily týmu.