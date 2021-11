Oproti dalším stálicím reklamního byznysu, jako jsou Maurice Lévy nebo Martin Sorrell, odchází Roth údajně z oboru úplně. Od 1. ledna ho jako předseda představenstva IPG nahradí David Thomas.

Michael Roth ke konci letošního roku odejde z nejvyššího vedení globální komunikační sítě Interpublic (IPG), do níž spadají agentury jako McCann, FCB, R/GA, Initiative, nebo Weber Shandwick. Někdejší právník zaměřující se na daně a CEO Mony Group se stal součástí IPG už v roce 2002, předsedou představenstva byl zvolen v roce 2004 a o rok později přidal roli CEO. Síti několikrát pomohl z finančních těžkostí.

„Nejvíc hrdý jsem na práci, kterou jsme odvedli s ohledem na rovnost a inkluzi, i na to, že jsme podnik poháněný hodnotami a posláním. Podařilo se nám rozvíjet potřeby byznysu, jenž nestojí jen na kreativitě, ale čím dál více i na digitálu a datech,“ uvedl v prohlášení IPG Michael Roth.

Poslední rok zastával roli výkonného předsedy představenstva, když v lednu převzal funkci CEO Philippe Krakowsky. Toto „předání moci“ bylo plánováno už od října 2020. Nynější změny jsou podle IPG pokračováním plánu změn ve vedení, který tehdy vznikl.

Rotha v roli předsedy představenstva 1. ledna příštího roku vystřídá David Thomas, jenž je v představenstvu IPG od roku 2004. V letech 2000 až 2006 působil jako CEO a předseda představenstva společnosti IMS Health, která poskytovala technologie a služby pro zdravotnictví. Před tím působil dlouhé roky ve společnosti IBM, kde kariéru odstartoval jako marketér v roce 1972.

Michael Roth patří ze své pozice k nejvýraznějším postavám reklamního byznysu poslední dvě dekády. Řadí se vedle veteránů jako je Maurice Lévy z Publicis Groupe nebo Martin Sorrell, zakladatel a ex-CEO WPP. Podle serveru Campaign ale Roth na rozdíl od nich opouští obor úplně. Maurice Lévy totiž zůstal předsedou dozorčí rady Publicisu i po té, co ho v roce 2017 po třiceti letech v pozici CEO skupiny nahradil Arthur Sadoun. Sorrell z vedení sítě WPP, kterou založil ve druhé polovině 80. let minulého století, odešel v roce 2018. Místo odpočinku ale založil marketingovou skupinu S4 Capital, jejíž hodnota už přesahuje 3,5 miliardy liber a stále čile skupuje další a další agentury. Naposledy minulý týden skupina oznámila akvizici italské agentury Miyagi.