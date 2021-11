Řízení veškerých marketingových a komunikačních aktivit společnosti Scania v České republice, na Slovensku a v Maďarsku má od listopadu na starosti Romana Polachová, do nové pozice se posunuje i Ondřej Koubek.

Cílem společnosti Scania je být lídrem na cestě k udržitelnému dopravnímu systému. To zahrnuje technologický náskok, větší zapojení zákazníků, nová partnerství a jednoznačné vymezení Scanie jako iniciátora změn v odvětví přepravní techniky. Uvedení vozidel BEV a PHEV na trh neznamená jen příležitost, ale také povinnost připravit celou organizaci, aby byla první volbou zákazníků na cestě do nové éry eMobility. Tato transformace je největší změnou dopravního průmyslu v moderní historii, změní potřeby zákazníků a změní také způsob, jakým společnost Scania funguje.

Na základě výše uvedeného Ondřej Koubek, v současnosti Marketing and Communications Manager CER (Central European Region), zastává od 1. listopadu 2021 novou pozici Driving the Shift Director CER. Hlavní zodpovědností role je řídit potřebné změnové kroky v rámci regionu střední Evropy – to se týká všech oblastí, včetně prodejní i servisní sítě s ohledem na udržitelnost a elektrifikaci.

Ve stejný den se Romana Polachová, aktuálně Marketing Coordinator CZ, ujímá role Marketing and Communications Manager CER, což znamená, že bude mít na starosti řízení veškerých marketingových a komunikačních aktivit v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Romana má rozsáhlé zkušenosti z různých marketingových pozic napříč odvětvími včetně automobilového průmyslu a bude pokračovat v transformaci marketingu a komunikace Scanie z tradičního konceptu na partnerskou organizaci fungující na základě dat, generování leadů a nových způsobů komunikace značky.