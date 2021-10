Foto: The Coca-Cola Company

V nápojářském byznysu se Kovář pohybuje téměř dvě dekády, šestnáct let pracoval pro Pivovary Staropramen.

Česko-slovenská pobočka The Coca-Cola Company má nového generálního ředitele, nově ji povede Zbyněk Kovář – manažer s téměř dvacetiletou praxi v oboru, z toho většinu na manažerských pozicích a u Pivovarů Staropramen. U Coca-Coly Kovář nahrazuje Natalii Stroe, která nově v rámci skupiny The Coca Cola Company zastává pozici generální ředitelky pro Polsko a Pobaltské země.

„Post-covidová doba a současná demografická struktura naší společnosti přináší kdysi nevídané dynamické posuny v chování spotřebitelů, zákazníků i naší konkurence. The Coca-Cola Company je ve svém oboru lídrem trhu v Česku a směřuje k tomuto postavení i na Slovensku. Udělám maximum pro to, abychom chytře reagovali na tyto změny a aby se naše společnost dále rozvíjela a rostla. Díky špičkovým produktům, širokému portfoliu značek, ale především skvělému týmu zaměstnanců k tomu má ty nejlepší předpoklady,“ říká Zbyněk Kovář.

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze se Kovář věnoval finančnímu a auditorskému poradenství. V roce 2000 pak nastoupil do společnosti Pivovary Staropramen, kde během šestnáctiletého působení prošel řadou vysokých manažerských pozic, a to včetně funkce generálního ředitele společnosti pro Česko a Slovensko, kterou zastával osm let. Mimo jiné uprostřed finanční krize v roce 2009 úspěšně zavedl nový program pro řízení nákladů na ochranu EBITDA (zisku před odečtením úroků, daní a odpisů).

V roce 2016 nastoupil na pozici ředitele exportu a licenční výroby do mezinárodní pivovarnické společnosti Molson Coors Brewing Company v její evropské divizi. Zde odpovídal za vývoj obchodní strategie za účelem maximalizace zisku a růstu. S cílem rozšířit nadstandardní portfolio pro MCBC Evropa pomohl realizovat akvizici dvou místních řemeslných pivovarů v Itálii a Španělsku. Od roku 2018 se rozhodl obohatit své zkušenosti jako poradce inovativní start-upů v Austrálii a před nástupem do The Coca-Cola Company pracoval jako business unit manažer ve společnosti Alza.cz.

Mezi jeho silné stránky patří pohotová orientace v datech a financích, řízení výkonnosti obchodu a vedení týmu. Svůj volný čas tráví nejraději sportem či jízdou na motocyklu. Je ženatý a má dvě dcery.