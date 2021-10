V režii osmičlenného týmu se v agentuře vytvářejí digitální koncepty, obsah pro sociální sítě a další produkce pro on-line. Seman do jeho čela přišel z agentury Taste.

Do čela nově vzniklého content týmu reklamní agentury WMC/Grey se postavil Daniel Seman. Jeho osmičlenný tým úzce spolupracuje s kreativními týmy, kreativním ředitelem a digitálním oddělením a podílí se na výrobě kompletního obsahu pro digitál.

Seman, ředitel nového digitálního kreativního týmu, se v oboru pohybuje přes sedm let. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Přichází ze společnosti Taste, kde na pozici creative team leadera vedl kreativní oddělení. Předchozí zkušenosti nasbíral v digitální agentuře Fragile media a také na volné noze, na které výraznou měrou přispíval k budování firemních strategií a korporátních identit.

Nový content tým je součástí kreativního oddělení agentury, které vede David Suda. „Objem práce v digitálu a obsahu narostl takovým způsobem, že jsme se rozhodli vytvořit speciální kreativní oddělení. A stejně jako má digitální kreativa jiná pravidla než ATL kreativa, má i tato svá specifika. Proto takový tým potřebuje i svého kapitána a tím je naše nová posila Daniel Seman. Z dlouhodobého hlediska by z nás měl vytvořit jednu z top agentur na obsah a digitální kreativitu,“ komentuje příchod nového kolegy kreativní ředitel WMC/Grey David Suda, který nový tým v agentuře zmiňoval už ve svém rozhovoru pro Marketing a Media.

Primárním cílem agentury je být „Famously effective“. Proto bude nový tým pracovat na aplikaci tohoto poslání i v digitálním prostředí. Dalším krokem je budování interní produkce, která dokáže zastřešit většinu potřeb týmu, tedy produkci, tvorbu videa, grafiky a motion. Je to totiž rychlejší a efektivnější než najímat externí dodavatele. Třetím úkolem je aplikace klasického modelu kreativního týmu (art director a copywriter) do on-line prostředí. „Obsahoví kreativci jsou doma v digitálním storytellingu, tedy vyprávění příběhu. Dnes už ale na trhu není skoro patrná hranice mezi ATL a BTL komunikací, vše jde ruku v ruce a velká značka musí být všude, aby ji bylo vidět. Zároveň pravidla jednotlivých on-line kanálů a rychlost jejich vývoje bývají často diametrálně odlišné od klasické reklamy,“ vysvětluje Daniel Seman.

Denním chlebem nového content týmu je návrh měsíčních plánů pro sociální sítě a jejich následná produkce. Často je to také příprava digitálních konceptů, pokud jde reklamní kampaň jen do on-line prostředí. Dále se tým zaměřuje na adaptaci konceptů navrhnutých pro klasické ATL formáty, aby fungovaly velmi dobře také v on-linu. Například klasická 30sekundová reklama v TV často používá překvapivý závěr příběhu, kde je značka nebo příběh odhalen na konci jako moc, která v příběhu funguje a nějak pozitivně ho ovlivňuje. „To v on-line prostředí nefunguje, a jak spotřebitele nezaujmeme do dvou sekund, tak konzumuje další obsah a náš dojemný příběh, který se rozuzlí ve 23. sekundě, nikdy neuvidí,“ dodává závěrem Daniel Seman.