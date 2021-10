V agentuře Peška strávil téměř osm let. Teď se bude věnovat auditům marketingu, internetovému vydavatelství CzechNetMedia a působení na Newton University v Praze.

Po sedmi letech a devíti měsících opouští Martin Peška agenturu Marketup, kam v lednu 2014 nastupoval jako senior copywriter a specialista na sociální média. Od listopadu 2017 pak stál v čele týmu projektových manažerů a věnoval se digitální strategii a médiím.

„Opouštím svou agenturní alma mater personálně takřka šestkrát větší, než když jsem do ní nastoupil. Odcházím po velmi náročném posledním roce, který se stal současně tím nejúspěšnějším v historii,“ napsal Peška mimo jiné na svém LinkedIn profilu.

Připomněl, že Marketup získal v posledním roce klienty jako XXX Lutz, Pražskou Plynárenskou, Queens, Axu či Komerční bankou. Agentura také dosáhla rekordního obratu i ziskovosti.

Nyní se Paška chce více věnovat rodině, na Newton University v Praze bude vyučovat předmět Sociální sítě a online kampaně a zároveň studovat obor Psychologie pro manažery. Více se zapojil i do internetového vydavatelství CzechNetMedia, které založil před deseti lety s Markétou Peškovou. Na vlastní noze pak bude provádět audity marketingu firem a zapojovat sociální psychologii a behaviorální vědu do digitálního marketingu i byznysu.

„Trh se nasytil za poslední roky samozvanými odborníky na digitální marketing, kteří si udělali nějaký rychlokurz a ne vždy to přináší klientům očekávaný přínos. Ti se pak na mě obrací s dotazem, zda to, co pro ně dělá freelancer nebo agentura je skutečně dobré a není zde náhodou potenciál ke zlepšení,“ uvedl Peška.