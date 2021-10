Do skupiny Mall Hollman přichází z Alzy. Chce firemní zákazníky naučit nakupovat online.

Novým šéfem B2B segmentu MALL Group je Jan Hollmann. Přichází z Alzy, kde se se svým týmem čtyři roky staral o firemní byznys, který představoval největší rozvojový segment e-shopu. V oblasti byznysu a obchodu se pohybuje již téměř dvacet let, ze své pozice chce změnit nákupní návyky ve firmách a pomoci jim se zjednodušením nákupního procesu jeho digitalizací. Na starost bude mít kompletní B2B segment napříč celou skupinou Mall Group, chce plně využít její potenciál a možné synergie.

„Jsem moc rád, že můžu Honzu přivítat v naší skupině. V B2B prodeji vidíme v Mall Group obrovský potenciál a Honza je tím pravým člověkem, který nám ho díky svým mnohaletým zkušenostem pomůže vytěžit na maximum,“ říká CEO skupiny Jan Hanuš a dodává: „Vedle více než dvou a půl milionu produktů chceme našim firemním zákazníkům nabízet výhodné služby šité na míru, které ocení malá firma, velká korporace i veřejná instituce.“

Hollmann začínal kariéru jako finanční analytik, následně ale velmi rychle přešel do oblasti obchodu, ve které nasbíral zkušenosti v několika firmách. Vedle čtyřletého působení v Alze má za sebou zkušenosti z firem jako LG nebo Dell, kde strávil devět let a staral se převážně o řízení prodejů, strategií a prodejních kampaní. Cizí mu ale není ani startupová scéna. Pro svůj vlastní projekt BeeHousing, v rámci něhož zprostředkovával pronájem a chov včelstev prostřednictvím mobilní aplikace, v roce 2017 získal podporu od startupového inkubátoru UP21 Karla Janečka.

„Mým cílem je změnit způsob, jakým český firemní trh v současnosti funguje. Firmy stále nejsou zvyklé nakupovat online, to ale brzy bude nutností, bez které podniky zkrátka nezůstanou konkurenceschopné. Proto chceme celý systém firemních nákupů automatizovat a katalog s nabídkou Mall Group implementovat do CRM prostředí firemního zákazníka. To vnímám jako další nutný krok, který nám i našim zákazníkům pomůže držet tempo s dobou, a věřím, že pro nás může znamenat důležitou konkurenční výhodu,“ uvádí Jan Hollmann.