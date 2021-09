Preněk přichází z agentury Isobar ze skupiny Dentsu. V Publicisu se zaměří na větší zapojení mediálních a datových expertů skupiny do strategického plánování a posílení modelu Power of One.

Tomáš Preněk se v marketingové branži pohybuje jedenáct let, převážně na straně agentur. Do Publicis Groupe přichází se zkušenostmi s digitálním marketingem, řízením klientského servisu, finančním managementem a tvorbou strategií pro velké nadnárodní i tuzemské značky. Podílel se na více než stovce vyhraných tendrů různé velikosti. Od roku 2014 až do jara 2021 působil prakticky v jedné agentuře. Etapě v Isobaru (dnes součást sítě Dentsu), kde poslední tři roky stál v čele strategického plánování a dohlížel na řízení a rozvoj nového byznysu agentury, předcházela jeho praxe s vedením accountských týmů v agentuře Bistro, kde se od jejího založení spolupodílel na obchodním i personálním růstu. V roli stratéga je podepsán pod komunikačními kampaněmi pro klienty jako Škoda Auto, Krušovice, Activia, Sazkabet, Generali Česká pojišťovna, Adidas, Google UK a řadou dalších.

V reklamě začínal v digitálním oddělení McCann Ericsson, rok strávil v mezinárodním týmu agentury SinnerSchrader a samostatně se věnoval také copywritingu a překladatelské činnosti. Tomáš se věnuje také lektorské činnosti, přednáší studentům Creative Academy.

V Publicisu povede jako „head of stratégy“ osmičlenný strategický tým, který pokrývá široké spektrum expertíz od pokročilé analytiky a data science, přes digitální strategii, kanálovou strategii, PR až po brand planning. Na jaře tým posílil Tomáš Mrkvička, dlouholetý ředitel strategického plánování VMLY&R. Martin Ježek, který tým dosud vedl, v něm bude nadále působit v roli konzultanta.

„Široké pokrytí komunikačních disciplín, silná základna klientů a řada zkušených stratégů. To jsou předpoklady, které mohou Publicis Groupe přivést do role hráče s nejsilnějším strategickým týmem na trhu. Mezi prioritami, na které se už nyní zaměřuji, je propojení a sdílení našeho know-how se zahraničními trhy v rámci skupiny Publicis a jejího globálního modelu Power of One, intenzivnější zapojení mediální a datově-technologické divize do strategického plánování a přizvání klientů blíže k procesům strategického plánování,“ uvádí ke směřování svého týmu Tomáš Preněk.

Další odchod z Dentsu

Pro skupinu Dentsu představuje Preňkův přestup odchod dalšího člověka, který v jejích agenturách působil dlouhé roky. Například už letos v dubnu opustil její řady Jan Galgonek, který založil a dvanáct let vedl agenturu Adexpres. Dnes se soustředí na společnosti, které založil či spoluzaložil, jako jsou Base Consulting, Wingbot.ai nebo DIVR Labs.

Krátce po něm odešla z Adexpresu i provozní ředitelka Lenka Auerová, která v agentuře pracovala přes devět let. „Jsou rozhodnutí a ROZHODNUTÍ. Jedno velké mám právě za sebou a odcházím z dentsu. Chci se naplno věnovat leadershipu, operativnímu řízení a firemní kultuře. Právě ta dokáže z běžné firmy udělat tu nejlepší. Z klasického týmu ten nejsoudržnější…,“ napsala tehdy mimo jiné na svůj LinkedIn.

Auerová dnes vede agenturu MediaSentics. Tu v květnu letošního roku založili Ondřej Kutiš s Michalem Majnušem, rovněž po svém odchodu z Dentsu. Kutiš přes osm let působil v Adexpresu, kde byl mimo jiné od září 2015 ředitelem pro programatiku a technologie. Majnuš působil téměř tři a půl roku přímo v Dentsu International, nejdříve vedl marketing, pak zastával pozici data solutions director.

Z Dentsu pak letos v březnu po více než roce odešel též zkušený reklamní odborník Petr Havlíček. Ten měl ve skupině na starosti řízení kompletní „creative line“ firmy a rovněž pracoval na přivedení značky McGarryBoven do Česka. V květnu pak začal řídit českou Zaraguzu.