Rozvoj digitálních řešení s cílem nabídnout klientům co nejkvalitnější digitální služby. Takový je hlavní cíl nového head of digital Robina Kavalíra, který do mediálního domu Premium Media Group nastoupil začátkem srpna.

V minulosti působil Kavalír na pozicích v mediálních společnostech Burda International CZ a Economia. „V Burda International CZ jsem strávil přes 3 roky na pozici head of administration, yield and traffic manager. Na starosti jsem měl primárně monetizaci digitálního prostoru, rozvoj digitálních produktů a správu výkonnostního marketingu a webové analytiky,“ vysvětluje Kavalír. Na předchozí pozici v Economii se zabýval výkonnostním marketingem a analytikou. Do Premium Media Group nastupuje s jasnou vizí dlouhodobé digitální strategie. „Mým primárním úkolem bude inovace stávajících produktů a rozvoj digitálních řešení, jež jsou logickým vyústěním směrů, kterým se Premium Media Group vydává, “ doplňuje Kavalír.

Kvalitní online je pro Premium Media Group jednou z největších priorit. Digitální kanály jsou totiž pro mediální skupinu velmi důležitou cestou, jak oslovit prémiovou klientelu. Pozice onlinu navíc poslední roky posílila, a to kvůli pandemii covid-19. „Digitál už dávno není jen o překlápění časopisů na web. Přináší řadu jedinečných příležitostí a chytrých řešení, která se mohou kombinovat a vzniká díky nim unikátní mix nástrojů, jak pracovat s našimi klienty,“ vysvětluje CEO Premium Media Group Štěpán Dlouhý a dodává: „Součástí našeho pole působení jsou kromě papírových časopisů také kvalitní weby, newslettery a sociální sítě. V rámci digitálních kanálů chceme využívat všechny možnosti, které prostor nabízí, a to i včetně přípravy podcastů a videí.“

Mediální skupina Premium Media Group tvoří mimořádný obsah pro náročnou cílovou skupinu. Věnuje se nemovitostem a bydlení, zdraví a kráse, zdravému životnímu stylu, sportu, gastronomii, umění, architektuře a designu. Díky unikátnímu distribučnímu seznamu zahrnujícímu nejbonitnější a nejvlivnější osoby v České republice a na Slovensku vydavatelství oslovuje své čtenářské publikum napřímo. Do portfolia vydavatelství patří magazíny prémiové kvality, které mají velkorysý formát a sběratelský charakter – byznys magazín Estate, revue pro českou a slovenskou architekturu Architect+, magazín věnující se umění Art Antiques, lifestylové časopisy Premium Golf a Premium Ski, byznys magazín Premium Brno a pololetník o designu a umění Art of Living. V rámci divize Custom publishing Premium Media Group vydává lifestyle magazín The Black Tie pro private banking klienty Friedrich Wilhelm Raiffeisen a high-end cestovatelský magazín Exclusive Tours pro stejnojmennou cestovní kancelář. V portfoliu má společnost také webové portály – Estate.cz zaměřující se na reality, Artantiques.cz a Artplus.cz věnující se umění, a Iconiq.cz pro ženy o módě, kráse a stylu.