Jana Bakešová a David Vondra přišli na pozice PR account manager. Novou roli account directora obsadila Kateřina Jíchová.

Struktura managementu v rámci PR a digitální agentury Insighters dozná hned několika změn. Manažerský tým společnosti posílila Jana Bakešová, která má patnáct let zkušeností, jak ze strany agentur, tak klientů. Specializuje se především na zadavatele věnujícím se udržitelným rozvojovým projektům. Nastupuje na pozici PR account manager, stejně jako David Vondra, který přichází z agentury Ewing a s pětiletou praxí. Zaměřuje se na klienty z finančního a technologického segmentu.

„Insighters vždy stavěl na velmi kvalitních lidech a jejich znalostech, proto jsem opravdu upřímně rád, že náš tým posílí Jana a David. Zároveň věřím, že je velmi dobrý signál do agentury, že jsme připraveni pozice account director obsadit především stávajícím lidmi,“ uvedl Tomáš Staněk, výkonný ředitel agentury Insighters, jejíž tým nyní čítá 44 lidí.

Na pozici health-care account director se potom posunuje Kateřina Jíchová, která dosud ve firmě působila sedm let jako manažerka klientů převážně ze zdravotnického prostředí. „Součástí mé práce bude strategické plánování kampaní a koordinace týmu. S klienty ale samozřejmě zůstávám dál v úzkém kontaktu – to mě na naší práci ostatně baví nejvíc,“ řekla Jíchová, která povede celý zdravotnický tým, jenž v současnosti čítá osm kolegů.

V létě se agentura Insighters stala součástí skupiny Digital First Marketing Group s cílem vybudovat do dvou let jasnou jedničku na poli digitálního marketingu v ČR. DFMG nyní vlastní v Insighters 28procentní podíl, který do budoucna plánuje navýšit. Tým DFMG tak nově sestává z celkem 150 odborníků na digitální marketing, tvorbu a řízení obsahu, média a PR.