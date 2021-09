Chrpa do agentury ze skupiny Publicis přichází s desetiletou praxí v public relations, naposledy působil v PR.Konektor.

Na pozici „consumer strategy leader“ v PR agentuře MSL ze skupiny Publicis nastupuje Josef Chrpa. Ujal se vedení týmu pro nedávno získaného klienta, společnost Mars. Vedle toho má na starosti i koordinaci regionálních projektů.

Chrpa začínal před deseti lety v agentuře AMI Communications, kde se věnoval klientům z oblasti zdravotnictví a farmaceutického průmyslu. Potom, po zhruba půlročním působení ve Focus Agency, přesedlal převážně na oblast rychloobrátkového zboží v agentuře PR.Konektor. Tam působil přes tři a půl roku a vedl tým produktové komunikace, který měl na starosti mimo jiné značky jako: Stock Plzeň-Božkov (Johnnie Walker, Captain Morgan, Božkov a další), Haribo, Mondelez, Royal Canin, Emco či Bayer. Řídil řadu projektů, které získaly jak české, tak zahraniční ocenění v oblasti PR komunikace (Sabre Awards, European Excellence Awards a Česká cena PR-Lemur).

Nástupem do MSL se vrací do agenturního světa po zhruba rok a půl dlouhé přestávce, během níž se věnoval roli táty na plný úvazek. V ní měl ho mimo jiné podle jeho LinkedIn profilu čekala „převážně krizová komunikace v oblasti stravování, fashion a behaviorální psychologie. Komunikace s klientem 24/7“. Získal díky ní i „částečnou odolnost vůči psychologickému nátlaku a velké zkušenosti na poli vyjednávání“ a zároveň se i během tohoto působení stal několikanásobným vítězem „ceny Otec roku v kategorii ‚Uražený zub na kole‘, ‚Mokré ponožky v botech‘ a ‚Netušim, kde to dítě je‘“.