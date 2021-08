Do agentury nastoupil Tomáš Coufal, povede tým zaměřený na sportovní marketing. Tomáš Sýkora povýšil na vedoucího strategického týmu a kreativní tým posílila Tereza Janečková.

Nové posily na klíčových pozicích ve strategii, kreativě a ve vedení týmů představuje agentura VMLY&R. Tým zaměřený na sportovní marketing vede od 1. srpna z pozice account directora Tomáš Coufal (na úvodní fotografii). Vedle rozběhnutých projektů se bude věnovat hlavně rozvoji konceptu běžeckých závodů RunTour, který patří mezi vlastní projekty agentury VMLY&R. „Prioritou na nové pozici pro mě bude jednoznačně závěrečná podzimní série běžeckých závodů RunTour a úspěšné otevření registrací do roku 2022. Rád bych se také prioritně zaměřil na celkové osvěžení a posunutí celého konceptu RunTour zase o kus dále,“ říká Coufal, který až dosud několik let působil v organizaci pořádající běžecké závody RunCzech.

Coufal se rovněž podílel například na rozšíření značky RunCzech za hranice ČR, na kampaních All runners are beautiful nebo vytvářel společně s Evropskou Atletikou novou strategii pro evropské atlety v silničním běhání včetně vytvoření konceptu silničního běhu The Battle of the Teams. Ve spolupráci s Evropskou Atletikou byl také u zrodu vůbec první European Running Business Conference.

Tomáš Sýkora

Dosavadní strategy planner Tomáš Sýkora od července řídí strategický tým VMLY&R. Pokračuje v dosavadní práci na brandové strategii pro Českou spořitelnu, nově se zaměří i na ostatní klienty. K tomu si přibírá zodpovědnost za prohloubení digitální expertizy.

„Jako hlavní stratég se budu věnovat strategickému rozvoji klientů napříč portfoliem agentury. Zaměřím se na to, abychom klientům doručovali účinné omnichannel kampaně s důrazem na zapojení digitální komunikace na nejvyšší úrovni. Proto vedle vedení týmu stratégů také pracuji na posílení specializovaného týmu na digitální komunikaci, který se bude věnovat adaptaci nových nástrojů a trendů v oblasti digitálního marketingu,“ říká Sýkora, jenž se mimo jiné podílel na úspěšné kampani pro Českou spořitelnu Nechám si, která získala v roce 2020 zlatou cenu Effie, a na letošní kampani k odstartování nové komunikační platformy České spořitelny #silnější. Je podepsaný také pod kampaní Pěnožrouti pro Kofolu, oceněnou v roce 2018 zlatou Effie.

Tereza Janečková

Do kreativního týmu na pozici creative lead pak v dubnu nastoupila Tereza Janečková. Vede specializovaný tým designérů pracující pro klienta z oblasti tabákového průmyslu. V minulosti se jako idea maker a designér zapojila do projektu ekologa Petra Kukly a podílela se třeba i na návrhu a vývoji alternativního popelníku, který má řešit problém s nedopalky cigaret ve městech. „V rámci kreativního procesu je pro mě důležité pracovat s každým individuálně a udržet v týmu v rámci možností tvůrčí svobodu. Kreativa by ale neměla být samoúčelná a měla by fungovat i s ohledem na obchodní zájmy. Baví mě na poli reklamy a komunikace hledat právě tu rovnováhu mezi byznysem, designem a kreativním řemeslem,“ říká Tereza Janečková.

Z minulosti má Janečková zkušenosti z agentur Havas a Proximity, v posledních letech pracovala jako seniorní art director pro značky Mana a BMW. Vedle designu se zajímá o ekologii, kvalitu potravin a etické aspekty chovu domácích zvířat. Založila vlastní značku CocoKarl, která inovuje tradice našich předků a produkuje zdravá a domácí vajíčka od slepic z volného výběhu. Tereza Janečková je také autorkou designově unikátního návrhu mobilního kurníku, který se dá snadno složit i rozložit a umožňuje eticky chovat slepice v prostředí měst.