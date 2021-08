Dlouhý jako nový CEO vystřídal v čele vydavatelství Zuzanu Melicharovou. Zaměřit se chce na akvizice nových titulů a rozvoj digitálu.

Štěpán Dlouhý stojí v čele vydavatelství Premium Media Group zaměřeného na prémiové magazíny od začátku srpna. Na pozici vystřídal Zuzanu Melicharovou, která letos v dubnu po více než třech letech přešla do skupiny Rohlik.cz.

Dlouhý je jako nový CEO zodpovědný za ekonomické výsledky i rozvoj společnosti, nastavení každodenních procesů i dlouhodobých strategií a cílů, rozšiřování týmu, jeho vzdělávání a motivace, budování a udržování vztahů s klíčovými obchodními partnery i dodavateli a také iniciování nových projektů.

„Zaměřit se chceme na akvizici nových titulů a rozvoj digitálních kanálů. Intenzivně se také budeme věnovat komplexní spolupráci s klienty v rámci ArtContent Studia, tedy tvorbě obsahu a komunikačních strategií,“ vysvětluje hlavní plány nový Štěpán Dlouhý, který před nástupem do vedení mediálního domu působil více než jedenáct let v agentuře Stance Communications na pozicích account manager a account director a také jako tiskový mluvčí mBank CZ.

Mediální skupina Premium Media Group tvoří obsah pro náročnou cílovou skupinu. Věnuje se nemovitostem a bydlení, zdraví a kráse, zdravému životnímu stylu, sportu, gastronomii, umění, architektuře a designu. Do portfolia vydavatelství patří prémiové magazíny byznys magazín Estate, revue pro českou a slovenskou architekturu ARCHITECT+, lifestylové časopisy Premium Golf a Premium Ski, byznys magazín Premium Brno a pololetník o designu a umění Art of Living. V rámci divize Custom publishing Premium Media Group vydává lifestyle magazín The Black Tie pro private banking klienty Friedrich Wilhelm Raiffeisen a high-end cestovatelský magazín Exclusive Tours pro stejnojmennou cestovní kancelář. V portfoliu má společnost také dva webové portály – Estate.cz zaměřující se na reality a Iconiq.cz pro ženy o módě, kráse a stylu.