Do společnosti se Loos vrátil po pěti letech, vedení marketingového týmu převzal po Petře Šebové.

Jakub Loos převzal vedení marketingového oddělení v rámci česko-slovenské pobočky společnosti The Coca-Cola Company. Od 1. července 2021 působí na pozici marketing lead. Řídí tak marketingové oddělení na českém a slovenském trhu, do letošního března ho rok a dva měsíce vedla Patra Šebová, která je od května v TedX Prague na pozici head of program.

„Nejvíc mě motivují neobvyklé úlohy a výzvy, které si vyžadují nové způsoby myšlení a nové postupy,“ říká Jakub Loos jako zkušený marketingový expert na oblast FMCG.

Loos v The Coca-Cola Company už devět let působil. Začínal tam v roce 2007 jako graphics coordinator, pak byl v polské a ukrajinské Coca-Cole jako approval manager pro pro UEFA EURO 2012. Povýšil potom na events & sampling manager pro český, slovenský a pobaltský trh, vedl mezinárodní tým a částečně působil i na pozici tiskového mluvčí a PR manažera společnosti. Od roku 2013 působil jako brand manager pro česko-slovenskou pobočku a dostal se až k zodpovědnosti za klíčové produkty The Coca-Cola Company. Úspěšně uvedl na trh vícero produktů a představil úplně novou strategii digitální komunikace. Zároveň stihl vystudovat obor global marketing a z pražské LIGS University si odnesl titul MBA.

V roce 2016 se Loos rozhodl vyzkoušet svět start-upů jako managing partner v Clamair v Praze. Už v roce 2017 se však vrátil do světa nápojů jako brand manager Becherovky, klíčové značky společnosti Jan Becher Pernod Ricard. Pracoval na omlazení image tradiční české značky a podařilo se mu kompletně zrekonstruovat muzeum Becherovky v Karlových Varech a přeměnit ho na návštěvnické centrum.