Z pozice head of business development se bude Míšek starat i o povědomí o značce a rozvoj vztahů s aktuálními klienty skupiny.

V Dentsu bude Jan Míšek úzce spolupracovat s vedením napříč všemi agenturami a vedle nových příležitostí bude do jeho agendy spadat také globální i lokální „cross sell“ a „upsell“. „Chceme stavět na tom, co vnímáme jako naše silné stránky, a přinášet tak klientům příležitosti, kde a jak se mohou byznysově posunout a zlepšit,“ komentuje novou posilu Petr Chajda, CEO Dentsu Czech Republic & Slovakia, Hungary Dentsu International, a dodává: „Věřím, že v Honzovi, díky jeho silnému digitálnímu zázemí, ale i znalosti tradičních médií, získáváme silného strategického a byznysového partnera pro naše stávající i potenciální klienty. Trh se za poslední roky velmi proměnil a nyní máme toho správného člověka, který se bude soustředit nejen na aktuální možnosti lokálního a globálního trhu, ale bude se umět dívat i více do budoucnosti.“

Míšek přichází do Dentsu z agentury Business Factory, kde působil od roku 2018, naposledy jako head of commercial. Zkušenosti získal také v televizi Nova, kde byl jako senior key account manager zodpovědný za prodej online portfolia mediálním agenturám a VIP klientům. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor obchod a marketing.