Nově vytvořená pozice spadá pod marketing, Krištof se z ní postará o rozvoj partnerské sítě a poskytovatelů služeb z oblasti dopravy, platebních bran nebo účetnictví.

Více než dva roky pracovala Petra Krištof v Googlu, kde pomáhala rozvíjet české e-commerce firmy. Při hledání nových výzev ji nejvíce zaujala společnost Shoptet, největší poskytovatel e-shopových řešení v České republice.

„Při pohovorech jsem zjistila, že firemní kultura Shoptetu je mi ze všech společností, se kterými jsem byla v kontaktu, nejbližší. Našli jsme okamžitě společnou řeč, líbil se mi jejich přístup k práci i vedení týmu, a proto jsme se domluvili na spolupráci,“ vysvětluje nová head of partnership Petra Krištof, která do Shoptetu nastoupila 1. května 2021.

Její hlavní pracovní náplní je péče a rozvoj partnerské sítě a takzvaných API doplňků, mezi které patří například platební brány či dopravci jako Česká pošta nebo Zásilkovna. Tyto poskytovatelé jsou napřímo napojené na Shoptet a umožňují klientům využívat jejich služby. Dále má na starosti vedení a rozvoj týmu partner managerů.

„Náš tým, který má aktuálně pět členů, se stará o rozvoj partnerské sítě. Snažíme se pečovat a rozšiřovat komunitu expertů na trhu, které mohou naši klienti oslovit a navázat s nimi spolupráci. Lidé, kteří na našich platformách provozují e-shopy, často nemají možnost a potřebné know-how k vytvoření kvalitního webdesignu, online marketingu nebo účetnictví. A právě k tomu slouží naše partnerská síť, kde si mohou vybrat osvědčeného dodavatele dle svých preferencí,“ vysvětluje důležitost Shoptet partnerů Petra Krištof.

Ambiciózní cíle expanze

Pozice head of partnership je nově vytvořená a spadá pod marketingové oddělení. Jejím hlavním úkolem je rozšiřování a hledání nových partnerských strategií i spouštění partnerských programů v dalších evropských zemích, kam se Shoptet plánuje rozšířit.

„Aktuálně spouštíme partnerský program na Slovensku, v blízké budoucnosti nás čeká také Maďarsko. Vedle toho pracujeme na dvou hlavních cílech, které jsme si s vedením společnosti a týmem stanovili. Z krátkodobého hlediska se jedná o hledání sofistikovanějších a intenzivnějších spoluprací s partnery, v dlouhodobějším horizontu se pak soustředíme na postupné rozšiřování API doplňků, a právě partnerské sítě. Chceme v ní mít co nejlepší profesionály, se kterými budou naši klienti spokojení,“ říká Petra Krištof a dodává, že v následujících tří letech chce s týmem rozšířit komunitu partnerů i mimo český trh a počítá až se stoprocentním nárůstem. Pouze velice malá část partnerů však dosáhne na nejvyšší úroveň partnerství.

Vedle byznysových cílů je v Shoptetu kladen důraz na rozvoj zaměstnanců. „Vím, jak důležité je, aby se lidé cítili v práci dobře. Přece jen v ní stráví velkou část života, a proto mají být někde, kde se cítí dobře. Snažím se o to, aby byli neustále motivovaní, měli možnost se rozvíjet a dělali to, co je baví. Jsem otevřená a komunikuji se členy mého týmu jednotlivě, protože každý má své individuální potřeby,“ vysvětluje Petra Krištof.