Obchodní řetězec rozdělil marketingová oddělení na dvě části, pod Smrčku spadají výkonnostní projekty nebo zákaznický výzkum.

Ředitelem oddělení operativního marketingu ve společnosti Globus Česko se stal Martin Smrčka. Současně pod jeho vedení ve společnosti spadá oddělení Trade Marketingu, Zákaznického výzkumu a oddělení věrnostního programu Globus Bonus a výroby letáků a katalogů.

V Globusu se marketingová oddělení nově přeskupila do dvou částí, aby se obě mohly efektivněji soustředit na svou agendu. Jednou je operativní (výkonnostní) marketing, který vede Martin Smrčka, další brand marketing, který vede Jan Vašíček.

Martin Smrčka pracuje v Globusu od září 2016, letos v dubnu oslavil výročí dvacet let trvání kariéry v retailu. Postupně získal praxi v Carrefouru v centrále pro Česko a Slovensko, kde pracoval pět let. Dál byl deset let v centrále Tesco, které v roce 2016 opustil, když byl customer proposition manager pro region střední a východní Evropy.

Po nástupu do Globusu bylo jeho úkolem představit ve firmě nové disciplíny trade marketing a zákaznický výzkum. Jeho ambicí vždy bylo, aby Globus zásadní rozhodnutí ovlivňující zákazníka napřed konfrontoval s tím, jak se zákazník chová, co preferuje a jak jsou tyto změny strategickými zákazníky akceptovány.