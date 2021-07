Agentura Jana Řezáče a Františka Brože zakládá novou divizi For Your Identity. Tu povede Michaela Papežová, má pomáhat manažerům v budování a řízení vlastního obrazu ve firemním i společenském prostředí.

Generační obměna, nové požadavky na leadership a výzvy spojené s digitální transformací. Ale také tlak spojený s koronavirovou krizí, který odhalil rezervy českých lídrů v interní i externí komunikaci. To jsou věci, které vidí PR agentura FYI Prague Jana Řezáče a Františka Brože jako příležitosti, kvůli nimž zakládá divizi For Your Identity. Povede ji Michaela Papežová. Do nově vzniklé dceřiné společnosti jako čtvrtý partner dále vstupuje Michal Marek, který v FYI Prague dlouhodobě řídí komunikaci technologických startupů.

Papežová do FYI Prague přichází po mnohaletém působení v pozici ředitelky PR a marketingové komunikace v investiční skupině Rockaway Jakuba Havrlanta, kde se starala mimo jiné o komunikaci akvizic a nových investic, PR jednotlivých firem uvnitř skupiny či profilaci šéfa skupiny Jakuba Havrlanta a klíčových osobností týmu. Papežová stála rovněž v čele komunikace Mall Group a dříve také Allegro Group Czech Republic, kam toho času spadaly služby jako Aukro, Heureka, NetDirect či Bezrealitky.

„Během své kariéry v public relations jsem si mnohokrát ověřila, jak zásadní pro úspěch komu-nikace je osobnost manažera. Dnes už se firma neobejde jen se značkou a dobrým produktem. Přidaná hodnota vzniká až v momentě, kdy se do komunikace zapojí i osobnosti, které příběh firmy rozšíří o lidskou rovinu. Program For Your Identity vznikl proto, aby tito lidé měli podporu zkušených profesionálů, kteří jim pomohou definovat jejich vizi a naučí je uvěřitelně ji odprezen-tovat,” popisuje přínos nového programu Michaela Papežová.

V rámci nové divize For Your Identity zaštítí Papežová aktivity zaměřené na osobnostní profilaci. Divize nabídne jak dlouhodobý program pro lídry, tak jednorázové workshopy, které reagují na jejich aktuální byznysové nebo společenské potřeby. Program kombinuje konzultační a mentoringovou rovinu s tréninkem konkrétních mediálně-komunikačních situací. Výstupem jsou zpravidla osobní strategické dokumenty nebo audiovizuální formáty. Zejména pro ně vznikla v nových prostorách FYI Prague tréninková místnost a audiovizuální studio.

FYIdentity

Pro FYI Prague je vznik nové divize důležitým rozšířením PR kompetencí a cestou, jak rozšířit služby pro stávající klienty a oslovit nové značky i osobnosti, pro které agentura dosud neměla vhodný produkt: „Od našich klientů vidíme po takovém produktu dlouhodobou poptávku a jsme rádi, že jim konečně můžeme nabídnout opravdu profesionální osobnostní workshopy i ostré mediální tréninky v odpovídajícím zázemí. Náš nový program jim pomůže obstát nejen při klíčových mediálních vystoupeních, ale také na celofiremních setkáních, při komunikaci transformačních změn i v řadě dalších momentů, které definují jejich kariéru a úspěch jejich firmy či značky,” popisuje Jan Řezáč, managing partner FYI Prague i nově vzniklé FYIdentity.

Divize For Your Identity bude fungovat v rámci nové dceřiné společnosti FYIdentity. V ní drží majoritu současná společnost FYI a minoritní podíly v ní vedle Michaely Papežové (25 procent) získal také Michal Marek (10 procent), odchovanec FYI Prague, který se v agentuře specializuje především na komunikaci technologických společností a firem z oblasti e-commerce.