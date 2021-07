Někdejší dlouholetý šéf agentury Geometry bude na novém místě zodpovědný za rozvoj agentury, její obchodní růst a klientský servis.

Na pozici managing director v agentuře Kaspen/Jung von Mat nastoupil od července Martin Pešta. Dosud déle než sedm let řídil pražskou odnož agentury Geometry Global za sítě WPP. Ta se v rámci konsolidace sítě Geometry přejmenovala na VMLY&R Commerce se záměrem užší spolupráce s VMLY&R. Zároveň došlo ke změnám ve vedení agenturních značek a během letošního jara převzal i řízení VMLY&R šéf Ogilvy Ondřej Obluk. Odchod ze skupiny oznámili dřívější šéf VMLY&R Daniel Živica i právě Pešta.

Martin Pešta bude v Kaspen/Jung von Matt mít na starosti směrování a rozvoj agentury, obchodní růst a klientský servis. Ve vedení doplňuje řídícího partnera Slava Marušince, jenž se více zaměří na strategické služby spojené s budováním, rozvojem a komunikací značek. Kreativním ředitelem agentury je pak Lester Tullett.

Martin Pešta a Slavo Marušinec

„Kaspen je kreativní agenturou, kterou jsem vždy obdivoval, zvlášť v mých začátcích. Málokteré se povede, že její kampaň z roku 2003 je stále oblíbena a vysílána,“ uvedl Pešta na v příspěvku na LinkedIn s odkazem na vánoční kampaň Kofoly. „Jsem hrdý na to, že se mohu přidat do týmu, cíle a očekávání jsou vysoká spolu se Slavem Marušincem, Lesterem Tullettem a všemi ostatními. Díky za takovou příležitost,“ dodal Pešta, který se v agenturách pohybuje téměř dvacet let, když v roce 2005 začínal jako account manager v tehdejší Mather Activation a staral se o klienty jako ČEZ, Tipsport nebo Budějovický Budvar.

Budvar aktuálně patří mezi klienty Kaspenu, podobně jako Volkswagen, Radenska či Ikea Česko, Slovensko a Maďarsko.

Pešta do vedení agentury nastupuje po odchodu Luboše Jahody, který zde působil třináct let jako jeden ze dvou managing partnerů. Letos v květnu přešel do agentury VCCP na pozici business director a vede agenturní tým Albertu.