V novém regionálním vedení bude operativu řídit Maria Tudor, rozvoj byznysu Paula Sobieszek. Tomáš Varga je dál zodpovědný za český, slovenský a maďarský trh.

Tomáš Lauko byl jmenován novým CE) komunikační skupiny Publicis Groupe pro region střední a východní Evropy (CEE) se sídlem v Polsku. Jeho přímým nadřízeným bude Steve King, chief operating officer Publicis Groupe. Lauko bude zodpovídat za patnáct trhů v regionu (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Litva, Lotyšsko, Severní Makedonie, Srbsko, Rumunsko, Slovinsko, Ukrajina a Rusko). Bude též novým nadřízeným Tomáše Vargy, jenž vede skupinu Publicis na českém, slovenském a maďarském trhu.

Tomáš Lauko

„Region v sobě mísí bezpočet příležitostí napříč velmi rozdílnými trhy. Jako tým máme řadu ambiciózních plánů, které jsme již začali uskutečňovat. Věřím, že jsou to právě talent a odhodlání, které naši společnost posilují a ženou kupředu. Proto se zaměříme na investice do růstu našich talentů s cílem podpořit jak úspěch Publicisu, tak i každého jednotlivce,“ uvedl Tomáš Lauko.

Lauko byl dosud jako chief operating officer Publicis Groupe pro severní a střední Evropu (NCE) zodpovědný za rozvoj klientského servisu a nastavení procesů. Během dvou let na této pozici se mu podařilo získat a udržet klíčové klienty a implementovat model Power of One, což se pozitivně promítlo do obchodních výsledků regionu. Kariéru začal v bance Société Générale. Poté pracoval jako konzultant v Dentsu Aegis. Do Publicis vstoupil v roce 2009, kdy byl v rámci mediální agentury Zenith zodpovědný za rozvoj digitálu a byznysu v regionu střední a východní Evropy. V této roli rozvíjel spolupráci s firmami jako je Facebook, Google, Adform a další. Ve věku 29 let byl jmenován výkonným ředitelem mediální agentury Zenith na českém trhu a v roce 2014 pak CEO Zenithu v Rusku. Na konci roku 2016 odešel do Paříže a stal se manažerem globálního klientského týmu L’Oreal. V roce 2019 přešel na svoji předchozí pozici chief operating officer pro region NCE.

„Tomáš si s sebou přináší kombinaci hluboké znalosti regionu včetně největších trhů Polska a Ruska, i manažerské zkušenosti na globální úrovni. Pro klienty je silným partnerem, orientuje se v nejnovějších trendech na poli technologií, kreativity i byznysu a umí se pohybovat napříč různými kulturami. Za krátkou dobu v nové roli už prokázal své kvality konkrétními výsledky a věřím, že Publicis Groupe CEE bude pod Tomášovým vedením dál posouvat laťku úspěchu výše, ” uvedl Steve King.

Maria Tudor

Region střední a východní Evropy má také novou COO, kterou byla jmenována Maria Tudor. Pochází z Bukurešti a má vice jak dvacetileté zkušenosti z komunikační branže. Začínala v IT, pak ale přijala pracovní nabídku v rumunské Saatchi & Saatchi a v roce 2000 stála při rozjezdu mediální agentury Zenith, kterou dovedla mezi TOP mediální agentury v zemi. V roce 2017 se podílela na vzniku modelu Power of One. Významně přispěla k akvizici nových klientů v regionu CEE.

Na pozici business development director pro Publicis Groupe CEE byla pak nově jmenována Paula Sobieszek. Navazuje na svou šestnáctiletou úspěšnou kariéru v agentuře Mindshare (WPP). Paula koordinuje a řídí rozvoj byznysu agentur napříč regionem a stará se o budování dobrých vztahů mezi Publicisem a globálními i regionálními investory.