Matějovič přichází ze Škody. Na starost dostává celý komunikační tým, s nímž plánuje brandovou strategii. Do skupiny nastoupili i Martin Daneš, Karel Šultes a Jan Bureš.

Na pozici marketingového ředitele skupiny Srovnejto nastoupil Josef Matějovič, který má za sebou mimo jiné vedení engagement platforem pro Škoda Auto a realizaci brandových kampaní, jež se pravidelně lokalizovaly do více než 20 zemí světa.

Jako „head of marketing“ dostává Matějovič na starost celý komunikační tým, s nímž nyní plánuje a nastavuje brandové a komunikační strategie včetně interní a externí komunikace. „Po sedmi letech práce pro Škoda Auto jsem přijal výzvu být součástí rychle se rozvíjející firmy, která se chce profilovat jako důvěryhodný partner a spolehlivý pomocník pro všechny, kdo se potřebují zorientovat ve světě financí,“ říká Josef Matějovič.

V předchozích místech působení coby bývalý vrcholový basketbalista a vícenásobný absolvent jednoho z nejnáročnějších cyklistických závodů světa L’Étape de Tour promítl svoji lásku ke sportu i do své kariéry. Jeho tým stál za kampaněmi zaměřenými na bezpečnost silničního provozu, podporu Tour de France a mistrovství světa v hokeji či motosportu. Spoluzaložil a vedl úspěšný celosvětový projekt We Love Cycling by ŠKODA, který dnes běží v 16 zemích světa.

Český tým Srovnejto vedle něj posílily také další špičky ve svých oborech: Martin Daneš na postu chief revenue officer, Karel Šultes jako head of customer base and BI analytics a Jan Bureš na pozici head of product mortgage. Jejich úkolem bude rozvíjet dosavadní zaměření předního tuzemského internetového srovnávače a udělat z něj vedle platformy na porovnávání cen vybraných finančních produktů i partnera a rádce pro jeho zákazníky.