Někdejší dlouholetý ředitel agentury Isobar a člen představenstva skupiny Dentsu řídí divizi, do níž spadají značky Leo Burnett, Saatchi & Saatchi a MSL. Vystřídal Pavlu Nýdrle, která ze skupiny odejde v lednu 2022.

Novým členem boardu komunikační skupiny Publicis Groupe se stal Tomáš Kleňha. Z pozice chief communications officer vede jednu z jejích tří divizí, která se zaměřuje na strategii značek, kreativu, tvorbu obsahu, PR, sociální média a influencer marketing. Navenek ji reprezentují značky Leo Burnett, Saatchi & Saatchi a MSL.

Vedle dalšího rozvoje agentur se v duchu dlouhodobé strategie Power of One zaměří na prohloubení jejich spolupráce se dvěma zbylými divizemi skupiny (média a data & tech). Vedení komunikační divize převzal po Pavle Nýdrle, která Publicis Groupe opustí v lednu 2022 po dokončení integrace agentur skupiny Kindred Group. Tu Publicis Groupe koupila v roce 2018.

„Po odchodu z Dentsu jsem si dal od světa reklamy na rok pauzu. Když jsem ale dostal nabídku z Publicis Groupe a seznámil se s vizí skupiny, hned jsem dostal chuť do tohoto rozjetého procesu naskočit. Přesvědčil mě hlavně model Power of One založený na integraci všech marketingových disciplín do jednoho celku a možností skládat klientům týmy přesně na míru jejich potřebám. Když k tomu přidáte silný strategický tým a agenturní značky, které patří mezi legendy oboru, musel by být člověk slepý, aby neviděl obrovský potenciál, který v tomto domě je,“ řekl Tomáš Kleňha.

Kleňha se v reklamním prostředí pohybuje od roku 2006. Mimo jiné spoluzaložil a deset let vedl agenturu Prague Bistro (později Isobar) a působil jako člen představenstva českého zastoupení mezinárodní komunikační skupiny Dentsu. Pod jeho vedením se Prague Bistro proměnilo z původně digitální produkce v plnohodnotnou kreativní agenturu, která na českém trhu posbírala desítky nejrůznějších ocenění. Následně spoluzaložil také její sesterskou agenturu Bistro Social a později už v rámci Dentsu i adaptační agenturu Spectra.

„Budoucnost našeho oboru je v inovacích a marketingových technologiích. Pavla Nýdrle se v těchto oblastech skvěle orientovala a v čele naší komunikační divize odvedla obrovský kus práce. Za to jí patří velký dík. Jsem přesvědčen, že Tomáš Kleňha je nyní tím nejlepším, kdo může na její práci navázat. Nebojí se změn, má podnikatelského ducha a ze svého předchozího působiště má navíc zkušenosti s podobnou fúzí, jakou jsme si nedávno sami prošli,“ řekl Tomáš Varga, CEO Publicis Groupe pro střední Evropu.