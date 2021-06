Z pozice senior PR konzultanta se bude Pavlová věnovat klientům převážně ze segmentu rychloobrátkového zboží.

Po téměř čtyřech letech vyměnila Jitka Pavlová agenturní tým PR.Konektoru za MSL ze sítě Publicis Groupe. Na pozici senior PR konzultanta střídá Terezu Zmijovou, která v rámci skupiny přechází do týmu agentury Leo Burnett na pozici copywriter.

Pavlová se zařadí do klientského týmu Michaely Chrpové, Head of Consumer PR, který zajišťuje komplexní podporu v oblasti produktové a korporátní komunikace McDonald´s. Během půlroku, co je fastfoodový řetězec klientem, se agentuře podařilo získat dvě nominace v prestižních PR soutěžích s kampaní #hudbouspolu.

V portfoliu má Jitka Pavlová rovněž PR aktivity pro kosmetickou firmu Mark Distri (značka Blistext) a podílí se na servisu pro další klienty a na tendrech.

V agentuře PR.Konektor strávila Jitka Pavlová na pozici account manager necelé čtyři roky. K jejím klientským značkám patřily například Haribo, Jack Daniel’s, Bonduelle, Philip Morris nebo Hvězdárny a planetárium hlavního města Prahy. U klientů z gastro segmentu se starala o produktovou komunikaci, plánování dlouhodobých komunikačních strategií, tematické kampaně a speciální projekty. V její kompetenci byly i plánování a produkce eventů pro klienty z oblasti kultury. Dříve pracovala dva roky v agentuře Crest Communications.