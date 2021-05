Zkušený strategy planner přešel z VMLY&R. Nově je členem týmu, který zajišťuje služby pro agentury Saatchi & Saatchi, Leo Burnett a MSL i zbytek skupiny.

Skupina Publicis Groupe během uplynulých měsíců nově zformovala sdílený tým pod vedením Martina Ježka, který zajišťuje strategické plánování primárně pro její komunikační divizi tvořenou agenturami Saatchi & Saatchi, Leo Burnett a MSL. Nejnovější posilou týmu se stal Tomáš Mrkvička, jeden z nejuznávanějších expertů na brandovou strategii v Česku. Do Publicis Groupe přichází z VMLY&R.

„Pro odchod z VMLY&R jsem se rozhodl, protože mě oslovila vize Publicis Groupe vybudovat nejsilnější strategický tým v zemi. Mám příležitost spolupracovat s o generaci mladšími kolegy, pro které je digitální prostředí naprosto přirozené, a nabídnout jim moje zkušenosti na velkých brandech a projektech. Těším se, že společně pomůžeme klientům s růstem a rozvojem jejich značek,“ říká Tomáš Mrkvička.

V reklamě se Mrkvička pohybuje od začátku 90. let, kdy začínal v DDB. Odtud přešel v roce 1995 do Young & Rubicam, kde se dvě dekády věnoval strategickému plánování. Podílel se na desítkách velkých reklamních kampaní, mimo jiné pro Plzeňský Prazdroj, Českou spořitelnu nebo RWE / Innogy, které byly oceněny na Cannes Lions, Golden Drum, Effie či Louskáčku. V novém působišti již pracuje na projektech pro klienty MAKRO, Plzeňský Prazdroj nebo T-Mobile.

Strategická jednotka Publicisu pokrývá široké spektrum expertíz od pokročilé analytiky a data science, přes digitální strategii, kanálovou strategii, PR až po brand planning. V oblasti mediální strategie a datové analytiky pak úzce spolupracuje se specialisty ze zbylých dvou divizí Publicis Groupe (Média, Data&Tech). V čele týmu stojí Martin Ježek, někdejší spoluzakladatel agentury Inspiro, který v Publicis Groupe poslední roky řídil strategii v Kindred a MSL. Jeho jednotka má dnes osm členů, do konce roku jich má být deset.

Strategický tým Publicis Groupe

„Strategický tým od počátku stavíme jako komplexní jednotku, která díky šířce znalostí a sdílenému know-how skupiny dokáže klientům z celé Publicis Groupe nabídnout v kontextu našeho regionu unikátní know-how. Pro oblast brandu jsem hledal člověka, který do týmu přinese skvělou znalost trhu, zkušenosti s velkými značkami a současně bude mít otevřený přístup k technologickým inovacím, které současný marketing formují. To Tomáš beze zbytku splňuje a jsem proto nadšený, že se k nám rozhodl připojit,“ říká Martin Ježek.

Vytvoření strategického týmu poskytujícího sdílenou expertízu napříč celou Publicis Groupe je v souladu s jejím dlouhodobým přístupem Power of One. Od roku 2020 je česká Publicis Groupe členěna do tří divizí zaměřených na komunikaci, média a data & technologie, do nichž byly integrovány všechny původní agentury skupiny.