Rohlik Group má novou posilu. Pozici group chief marketing officer od začátku května zastává Jakub Petřina. S marketingovými týmy jednotlivých zemí, kde Rohlík působí, bude rozvíjet oblíbenost značky a služeb mezi zákazníky. Jakubovým hlavním cílem je učinit z Rohlíku jedničku v online nákupu potravin ve všech zemích, v nichž firma poskytuje své unikátní služby. Včetně budoucích expanzí.

„Baví mě vyhrávat, takže jasně že chci, aby se Rohlík stal evropskou jedničkou v online nakupování potravin. Chci ale hlavně přinést skvělou změnu pro životy milionů lidí. Pomoct jim k tomu, aby netrávili hodiny ježděním do obchodů a stáním ve frontách. Všichni máme lepší a zábavnější nápady, jak trávit svůj čas. Přesun z offline světa do online probíhá v mnoha oblastech hodně rychle, ale v nakupování jídla jsme pořád teprve na začátku. Tuto změnu chci pomoci urychlit a budu tomu teď věnovat několik let mého života s veškerou energií, kterou v sobě ještě mám. Myslím, že taková mise za to stojí, i když jednoduché to nebude. To si asi dovedeme představit všichni,“ dodává k nástupu do Rohlik Group Jakub.

Jakub vstoupil do skupiny Rohlik Group s více než pětadvacetiletou zkušeností v oblasti marketingového managementu. Přes jedenáct let strávil v Air Bank na pozici marketingového ředitele, předtím vedl komunikaci, produktový management a CRM ve společnosti Home Credit. Stojí za nejúspěšnějším marketingovým konceptem Air Bank „I banku můžete mít rádi“.

Aby Rohlík uspěl při naplňování svých plánů týkajících se expanze na stávajících i potenciálních trzích, potřebuje zkušené profesionály z nadnárodního maloobchodu. A současně talenty, kteří mají zájem podílet se na rozvoji love brandu s pevným místem v srdcích zákazníků i zaměstnanců.

„Jakub je přesně ten typ talentu, které v Rohlíku chceme mít. Přemýšlí „out of the box“ a do budování značky tak umí vnést úplně jiný úhel pohledu. Jsem rád, že se k nám připojil a jde s námi dobýt evropský trh,“ komentuje příchod Jakuba zakladatel a CEO Rohlik Group Tomáš Čupr.

Plánovaná a pokračující mezinárodní expanze umožní skupině přístup k nejlepším talentům z celého světa. Společnost doplňuje management stávajících firem v České republice, Rakousku, Maďarsku a Německu a zároveň posiluje skupinový management o osobnosti, které budou poskytovat dohled a podporu pro jednotlivé společnosti skupiny: Rohlik.cz, Kifli.hu, Gurkerl.at a Knuspr.de.