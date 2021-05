Slovenská společnost Dedoles zřizuje dceřinou společnost pro český trh se sídlem v Praze. Povede jí manažerka s mezinárodními zkušenostmi – Pavla Halašová, která spolu se svým nynějším týmem připravila otevření prodejny a pěti kiosků v Praze, Brně a Ostravě.

Ještě během tohoto roku bude mít na starosti tým o zhruba stovce lidí nejen na prodejních pozicích, ale i na různých manažerských, vedoucích či administrativních pozicích. Společně budou budovat značku Dedoles v ČR a nadále rozšiřovat nejen prodejní místa, ale i svůj tým o další pracovní pozice jako např. textilní designéry.

„Mým osobním cílem je kromě vybudování silné značky v ČR, i přenesení hodnot a firemní kultury na zákazníka tak, aby získal jedinečný nákupní zážitek, ale také poznal i poselství značky. Právě to bylo jedním z hlavních impulsů, co mě přivedlo do Dedoles. Velice mě zaujala příležitost být u zrodu ‚offline‘ businessu tak úspěšné, energické a dynamické společnosti v Čechách, která je mi ještě o to bližší tím, že vznikla na Slovensku“ říká Halašová.

Do Dedoles přišla ze společnosti Ralph Lauren, kde působila více než čtyři roky na pozici Multi-Site Manager pro Českou republiku, Polsko, Rakousko a Německo, a kde se starala se o plynulý chod a rozvoj outlet businessu. Předtím působila více než 14 let na vedoucích pozicích ve společnosti Lipstick Retail Fashion Ltd a Lipstick, FC Moda v irském Dublinu