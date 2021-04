Foto: New Look Media

Novým zástupcem šéfredaktora obnoveného magazínu Euro se od června stane Štěpán Etrych. Podílet se bude na přípravě a realizaci nové obsahové strategie, návratu k týdennímu režimu ze současné čtrnáctidenní periodicity a na dalším rozvoji mediální platformy Eura.

Etrych přichází do Eura po devítiletém působení ve vydavatelství Economia, kde zastával pozici hlavního editora a vedoucího editorů Hospodářských novin. Ve vydavatelství v minulosti také. vedl workshopy mobilní žurnalistiky. V médiích se pohybuje od konce 90. let, do Economie přišel z deníku Právo, předtím působil například v deníku 24 hodin někdejšího vydavatelství Ringier ČR nebo v Českém rozhlasu. Věnuje se i filmové produkci ve vlastním studiu Aquarius Pictures.

Magazín Euro, původně titul vydavatelství Mladá fronta, patří od února 2021 vydavatelské společnosti New Look Media, jejímž jednatelem je Miloš Štěpař. V portfoliu vydavatelství jsou také tituly Muži v Česku a Dolce Vita.