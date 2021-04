Agentura ze skupiny Huntsworth oznámila jmenování Fecka do nově vytvořené pozice pro region CEE. Oblast prý prokázala pozoruhodnou odolnost vůči dopadům pandemie.

Vznikající pozice výkonného ředitele pro CEE region souvisí s nedávno oznámenými změnami v managementu společnosti a s doposud největším závazkem společnosti Grayling k podpoře vzniku kulturních iniciativ napříč agenturami. Grayling za tímto účelem významně investuje na všech trzích do většího propojení zaměstnanců, byznysu a vzájemného sdílení zkušeností.

„Grayling má v regionu střední a východní Evropy nejkomplexnější a nejlépe propojenou síť ze všech agentur. To z nás vždy činilo jasnou volbu pro klienty, kteří hledají podporu pro více zemí současně. Zároveň však také vidíme rostoucí poptávku po propojení služeb Corporate Affairs, zahrnující jak Public Affairs, tak korporátní komunikaci. To je pro nás klíčová oblast, ve které očekáváme znatelný růst v průběhu tohoto roku,“ uvedl nový šéf regionu Peter Fecko, jenž bude zodpovědný za byznys v zemích, kam spadá Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko a Ukrajina.

Fecko se v oboru komunikace aktivně pohybuje více než dvacet let. Před nástupem do společnosti Grayling a založením její pobočky v Bratislavě v roce 2000, pracoval jako byznysový novinář. Během posledních dvanácti let vedl operativu společnosti Grayling v CEE a zároveň se podílel na poskytování strategického poradenství pro klienty působící na více trzích zároveň.

„Síť společnosti Grayling v oblasti střední a východní Evropy je jednou z našich silných stránek. Zejména v době pandemie prokázala pozoruhodnou odolnost, primárně díky vynikajícím službám v oblasti Public Affairs a krizové komunikace. Peter má v těchto oblastech bohaté zkušenosti, stejně jako v korporátní komunikaci. Nepochybujeme, že pod jeho vedením bude Grayling ve střední a východní Evropě nadále posilovat svou pozici,“ uvedl ke jmenování Ben Petter, provozní ředitel pro Grayling Europe.