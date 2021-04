Nadační fond nezávislé žurnalistiky mění ředitele. Od 1. května 2021 jej povede Kateřina Hrubešová, dlouholetá ředitelka profesního internetového sdružení SPIR, která po čtyřech letech vystřídá Josefa Šlerku.

„Práce pro NFNZ je logickým pokračováním mé dosavadní profesní kariéry, kde se protíná novinářská a manažerská praxe v oblasti médií a internetu. Věřím, že své zkušenosti budu moci ve Fondu využít pro rozvoj dalších projektů a kultivaci novinařiny v ČR. Zvláště v současné době, kdy jsou média ve velkém ohrožení. Úbytek příjmů se na jejich fungování podepisuje zvlášť drasticky. Fond je tu proto, aby jim pomohl přežít a umožnil jim pracovat, poskytovat čtenářům kvalitní a rychlé informace a nastavil vysokou laťku nezávislé žurnalistiky,” říká Kateřina Hrubešová.

Kateřina Hrubešová, původní profesí novinářka, čtrnáct let vedla odbornou asociaci sdružující internetová média a digitální agentury-SPIR. V médiích a v digitálním prostředí se pohybuje více než 25 let. „Kateřina má vynikající znalosti fungování digitálních i tzv. klasických médií z obchodní i obsahové stránky. Během své profesní kariéry nasbírala celou řadu mezinárodních zkušeností a kontaktů, má dlouholetou manažerskou praxi a jasnou vizi,“ komentuje její jednomyslné zvolení do ředitelské pozice předseda správní rady Tomáš Richter.

Dosavadní šéf NFNZ Josef Šlerka působil ve vedení nadačního fondu od srpna 2017 a s NFNZ bude i po svém odchodu z pozice ředitele nadále spolupracovat. „Těším se, že budu mít více času věnovat se datovým analýzám českých médií pro NFNZ,“ komentuje své další kroky Josef Šlerka.