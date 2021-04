V roli head of group communications bude řídit komunikaci skupiny na patnácti trzích. Do firmy přichází po čtyřech letech v Deloitte, kde byl zodpovědný za PR.

Novým šéfem externí a interní komunikace společnosti Eurowag se stal Michal Malysa. V roli head of group communications bude řídit komunikaci skupiny na patnácti trzích, včetně PR a vztahů s médii, employer brandingu a komunikace na sociálních sítích.

Přechází z poradenské společnosti Deloiite, kde byl čtyři roky zodpovědný za PR a externí komunikaci. Ještě dříve působil pět let ve funkci head of PR v agentuře Grayling. Má bohaté zkušenosti v komunikační oblasti, zejména v oborech obchodního poradenství, technologií a IT, financí a dalších průmyslových odvětvích. Předtím pracoval osm let jako novinář, zejména v TV Nova, Pražském deníku, Českém rozhlase a České televizi.

Rapidně rostoucí společnost Eurowag založená v Česku před 25 lety poskytuje integrované platební a technologické řešení zákazníkům v komerční silniční dopravě. Působí na patnácti trzích v Evropě a zaměstnává více než tisíc profesionálů třiceti národností.

„Vím, že to říkají všichni, ale jsem ze své nové role skutečně nadšený. Eurowag jako tuzemská, rychle se rozvíjející firma, která přináší inovativní technologie do oblasti mobility, zaměstnává mnoho chytrých lidí s mezinárodním přesahem. Expanze a vize společnosti a jejích expertů vede Eurowag k tomu stát se fintech lídrem v Evropě i mimo ni. Je mi proto velkou ctí být součástí jejího příběhu,“ říká Michal Malysa, nový head of group sommunications firmy Eurowag.

„Michalův profil dokonale odpovídá naší vizi a hodnotám. Jeho zkušenosti nám nepochybně pomohou značku Eurowag posílit a urychlit naši cestu k tomu stát se inovativním a udržitelným technologickým lídrem v odvětví mobility,“ dodává CEO a zakladatel firmy Eurowag Martin Vohánka.