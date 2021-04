S médii bude v Czech News Center komunikovat Monika Hořínková. Ta v rámci nové pozice head of PR zastřeší externí i interní komunikaci českého vydavatelství. Vznik pozice souvisí s digitální transformací CNC.

„CNC se intenzivně mění a posouvá se do role technologicky i byznysově vyspělého mediálního centra. Tato změna má slušnou dynamiku, kterou je potřeba komunikačně podpořit, a to jak navenek, tak napříč společností. Těším se, že se pod mojí taktovkou dozví čtenáři a uživatelé služeb i další stakeholdeři o všem, co se v CNC děje, jak roste v úplně nový a moderní hub informací a služeb,” říká ke svému nástupu Hořínková.

Hořínková začínala v médiích a následně působila v PR agenturách AMI Communications a PR Lesenský. Za více než pět let si z tohoto sektoru odnesla zkušenosti s řízením komunikace pro velké hráče i menší firmy. Starala se například o PR Plzeňskému Prazdroji, Karlovarským minerálním vodám, sklárně Moser, společnosti Edenred nebo Direct pojišťovně. Podílela se také na komunikaci Utuberingu či projektu Prezident 21, který vybojoval zlato v soutěži Česká cena za Public Relations (dnešní LEMUR). Poslední dva roky působila na pozici manažerky obsahového marketingu ve Sportisimu, kde měla na starost cross-mediální obsah. Od roku 2018 je členkou expertní sítě Impact Hub a mentoruje projekty přihlášené do českých akceleračních programů.