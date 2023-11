PRE přitlačilo na kreativitu s kampaní od WMC|Grey na Proud eko

Probíhající kampaň PRE od WMC|Grey na využívání energie z obnovitelných lokálních zdrojů využívá motiv environmentální úzkosti.

Všichni, kdo touží ulevit přírodě, mohou přepnout na zelenou domácnost a přejít na PRE Proud eko. K využití obnovitelné energie, která se vyrábí lokálně v Česku, je „tlačí“ nová kampaň od agentury WMC|Grey.

Nosnou myšlenkou komunikace je „Tlačí vás svědomí?“. Cílí na lidi, kterým příroda není lhostejná, chtějí jí pomoci, ale třeba nevědí, co mají udělat, aby to mělo ten správný efekt, a občas cítí tíhu celé své uhlíkové stopy. „V kreativě jsme se zaměřili na takzvanou enviromentální úzkost, kterou, přiznám se, sám trpím. Nechtěli jsme citově vydírat, ale podívat se na tento problém s lehkostí,“ říká kreativní ředitel WMC|Grey David Suda.

„PRE Proud eko má jednoznačný přesah nad rámec obyčejné elektřiny a užívání tohoto produktu je podporou změny, abychom se v ČR přehoupli do situace, kdy ekologická česká elektřina bude standard. Bohužel tomu zatím tak není. Musíme proto podporovat, až skoro hýčkat tento unikátní produkt. Právě z toho důvodu máme pro kampaň vždy trochu něco jiného,“ říká Viktor Procházka, šéf strategického marketingu PRE, a dodává: „Ve WMC|Grey mi udělali radost, že dokázali jít tvůrčím způsobem zase o kus dál. Navíc jestli přispěje kampaň i k tomu, že si příště koupíte kafe do svého hrnku, a ne jednorázového kelímku, nebo si třeba odpustíte triko za pár kaček, tak i to bude pro mě výhra.“

Vedle surreálních citylightů vznikly i klasičtější OOH formáty, online a série rádiových spotů na pomezí krátkých skečů.