Podzimní kampaň hotelové sítě OREA láká na relax a OREAgování

Realizace kampaně pro síť hotelových rezortů OREA probíhá pod taktovkou reklamní agentury Triad Prague.

„Hlavním cílem celé kampaně je ukázat, že OREA není jen hotel. Je to místo, kde necháváme starosti za hlavou a máme radost z toho být s partnerem či s kolegy. To bylo i zadáním k vybraným agenturám pro vytvoření akviziční kampaně, která OREA představí jako produkt pro více zážitků. Zadání nejlépe splnila agentura Triad Prague, a to s kreativním konceptem ‚OREAgování‘,“ říká marketingová manažerka OREA Hotels & Resorts Eva Beránková, která zároveň dodává, že produkční části se ujala produkce Silencio s režisérem Oliverem Beaujardem.

Kampaň OREAgování od Triad Prague

Kampaň cílí na jednotlivce, páry i firmy

Kampaň v sobě skrývá vtipné slovní spojení, které je odvozeno od slova odreagování. „OREAgování je v první řadě chytrá copywriterská hříčka, která jasně nese sdělení, že někdy je třeba umět vypnout a uvolnit se. Zejména po náročném období. V druhém plánu si myslíme, že má potenciál stát se zapamatovatelnou brandovou ‚catchphrase‘, jasně spojenou s hotely OREA a zážitky kolem nich. Navíc nám tahle idea skvěle sedla do nosného vizuálního principu děleného obrazu, který značka používala již v předchozí komunikaci,“ dodává Michal Pivarči, kreativní ředitel pražského Triadu.

Postupně budou v rámci celého konceptu představeny různé exekuce, které reagují na životní situace – osobní i firemní – jež si následně zasloužený odpočinek žádají. Patří mezi ně například dokončená přestavba bytu či náročný pracovní výkon.

„Zadání kampaně znělo jasně – představit OREA nejen jako produkt, ale také jako emoci spojenou s návštěvou hotelu. Zážitek plný péče, radosti a bezstarostnosti. OREAgování v sobě tohle všechno zahrnuje. Nabízí prostředí, kde mohou hosté načerpat novou inspiraci. Potřebuje ho každý, kdo jde za svými cíli – jednotlivci, páry, ale i firemní týmy. Celý koncept se nám zalíbil natolik, že ho budeme nadále rozvíjet i mimo kampaň,“ doplňuje Eva Beránková.

Podle Olivera Beaujarda, režiséra z produkce Silencio, prováděly příjemné emoce spojené s OREAgováním i samotné natáčení kampaňových videospotů. Není ale pochybnosti o tom, že i tak se jednalo o náročné pracovní dny. „Od zadání projektu do prvního natáčecího dne uběhlo pouhých 5 pracovních dní. Během této krátké doby jsme v rámci preprodukce a produkce se štáby najezdili bezmála 12 500 km a každý den se natáčelo na čtyřech různých lokacích. Jednou jsme dokonce museli převézt listí z Tábora až do Špindlerova Mlýna. Co ale musím určitě vyzdvihnout je naše zkušenost s OREA resortem Horal právě ve Špindlerově Mlýně. Mohli jsme totiž na vlastní kůži zažít jejich vynikající pohostinnost a péči. To všechno nám pomohlo vytvořit skvělou atmosféru na place a přeneslo se to i do výsledného produktu,“ dodal režisér.

Od kreativních spotů po spolupráci s influencery

V rámci kampaně se využívá široká škála reklamních formátů. „Primárně jde o kombinaci on-line kanálů, rádiových spotů či zapojení influencerů. Již tradičně nechybí ani videospoty a grafické vizuály, v rámci kterých se stále držíme našich půlených konceptů. Tentokrát jsme šli poněkud vtipnější cestou, kdy na jedné straně představujeme situaci před OREAgováním a na druhé tu v průběhu OREAgování. Promítat je budeme i přímo na hotelech, jsme tak zvědaví, jaké budou reakce našich hostů,“ dodává ředitel digitalizace OREA Hotels & Resorts Tomáš Holan. Nedílnou součástí podzimní akviziční kampaně jsou i doplňkové PR aktivity, které se postarají o další zviditelnění.

OREAgování není první OREA kampaní. Již v minulosti představila kreativní kampaně OnoSeToSamoSeto zaměřenou na ten nejlepší bezstarostný hotelový pobyt nebo třeba Pro vaše pohodlí uděláme první–poslední, která byla věnovaná hotelové péči.