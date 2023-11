MUNIchallenge: Masarykova univerzita láká generaci Z spotem i online kampaní

Masarykova univerzita (MUNI) v Brně spustila kampaň pro uchazeče o studium, kterých se jí každoročně hlásí více než 24 tisíc. Její součástí je nový image spot a online i offline komunikace s podtitulem #munichallenge. Kampaň potrvá až do června, kdy začnou zápisy nově přijatých studentů.

Dvouminutové video přibližuje uchazečům i veřejnosti širokou škálu univerzitních aktivit v oblasti vzdělávání, výzkumu i společenské role. „Ambicí spotu je vystihnout ducha a podstatu Masarykovy univerzity. Ukázat ji jako moderní instituci a otevřený prostor pro příběh, který můžeme tvořit my všichni,” doplňuje Tomáš Kudela, vedoucí Odboru vnějších vztahů a marketingu Rektorátu Masarykovy univerzity. Při tvorbě videa kladl marketingový tým důraz na autentičnost a reálné prostředí fakult a dalších pracovišť. Ve snímku účinkuje přes 60 vědců, pedagogů i studentů MUNI.

Při tvorbě videa spolupracovala univerzita s pražským studiem Družina. Režisér Jakub Forman usiloval o dynamický audiovizuální styl s rychlým střídáním záběrů. „Najít vhodný klíč a zkratku, jak široké téma univerzity uchopit a dostat do dvouminutového videa, bylo relativně náročné. Navíc jsme chtěli do spotu dostat i příběh, který představí univerzitní prostředí jako prostor pro navazování mezilidských vztahů,“ vysvětluje režisér. Celý spot je tak postavený na množství událostí, které se odehrávají okamžik za okamžikem a mohou se současně prolnout v jednom pomyslném dni.

Zatímco spot bude univerzita prezentovat dlouhodobě, na uchazeče zacílí především kampaní #munichallenge. Kreativní koncept z dílny agentury Media Age představuje studium jako pozitivní výzvu, kterou stojí za to přijmout. Hlavní sdělení reprezentuje sebevědomí, úroveň, kvalitu a prestiž a současně vysvětluje, že studium na Masarykově univerzitě bude pro uchazeče tím nejlepším vkladem do jejich budoucnosti. „Důležitou linkou kampaně je také podporující role univerzity. Vnímáme ji tak, že budou-li uchazeči opravdu chtít, lidé na univerzitě jsou jim připraveni pomáhat a doprovodit je na jejich cestě k úspěchu,“ uzavírá Tomáš Kudela.

Kampaň #munichallenge se propisuje do všech uchazečských aktivit univerzity, do sociálních sítí, online reklamy, ale také do všech akcí zaměřených na uchazeče.