Knihobot startuje svou první videokampaň, preluduje v ní s Carmen

Knihobot spustil první velkou videokampaň. Její součástí jsou dva spoty, které vznikly ve spolupráci s YKIM Productions a představují přednosti knižního secondhandu. Zároveň se s ní Knihobot poprvé představí i v outdooru.

Po čtyřech letech svého působení vytvořil Knihobot první video kampaň. Dva spoty budou lákat zákazníky nejen v Česku, ale i zahraničí, kam letos společnost expandovala, na to, v čem je podle brand manažerky Barbory Votavové Knihobot nejlepší – tedy na širokou nabídku a nízkou cenu. Díky nim totiž dokáže vyřešit většinu čtenářských problémů.

„Víme, jaké to je, koukat doma na prázdné místo, kde chybí třeba díl série nebo další vydání oblíbené knihy. Nebo jaké dilema je být rozpočtově zodpovědný a zároveň plnit knihovnu hezkými kousky. A protože máme v nabídce vzácné kousky a zároveň širokou paletu cenově dostupných knih – konkrétně přes 300 tisíc titulů – tímto kreativním způsobem chceme ukázat, že v podobných situacích jsme pro zákazníky nejlepším řešením,“ představuje kampaň Votavová.

Nevánočně vánoční kampaň

Spoty podkreslené ikonickou hudbou z předehry k prvnímu jednání opery Carmen primárně poběží na YouTube, zákazníci na ně mohou narazit ale také na platformách Seznamu, jako je Stream.cz nebo Seznam Zprávy. V online prostoru bude kampaň zastoupena bannery v rámci akvizičních a remarketingových kampaní. Na vybraných místech se objeví také v outdooru – Knihobot zde chytře pracuje s místem a např. na Vltavské láká na 500 metrů vzdálenou pobočku u Strossmayerova náměstí.

Ačkoliv kampaň běží v předvánočním čase, Knihobot tento sezónní motiv úmyslně nevyužil. „Lidé si kupují knihy sobě i vzájemně po celý rok a stejně tak po celý rok jsme tu pro ně i my. Emoce spojené s knihami – jako je radost z toho, že člověk najde titul, který mu chybí, nebo se mu povede ušetřit, lidé prožívají kdykoliv během roku. A my jsme rádi, že je prožívají s námi nejen o Vánocích,“ komentuje Votavová.

Spolupráce s YKIM Productions byla sázka na jistotu

S tvorbou spotu oslovil Knihobot studio YKIM Productions v čele s Mikulášem Pejchou. V minulosti totiž spolupracoval s několika jeho kreativci. Podle Votavové si studio dokázalo perfektně poradit se zadáním i zhmotnit potřebné sdělení. „Režisér Oliver Beaujard vzal náš vhled do knihomolských problémů – jako je třeba chybějící kniha ve sbírce – a do pár sekund dokázal vměstnat to, jak je v Knihobotu umíme vyřešit. A myslím, že se mu to povedlo,“ uzavírá Votavová.