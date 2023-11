Je čas radovat se jak malí, říká McDonald’s v kampani od DDB Prague

McDonald’s rozjel sýrovou sezónu s kampaní plnou žlutých kuliček a pocitem dětské radosti od agentury DDB Prague.

Síť restaurací McDonald’s v Česku a na Slovensku po roce opět přináší sýrovou sezónu s limitovanou nabídkou produktů jako jsou Cheese King, Swiss King, Smažák Fresh či hermelínky. V kampani pak spolu s kreativní agenturou DDB Prague dramatizuje pocit radosti.

„Je čas radovat se jak malí,“ zaznívá nejen z televizního spotu vytvořeného s produkcí Bistro Films v režii Marka Partyše a kamerou Filipa Marka, ale ze všech OOH a online médií či v restauracích.

„Sýrová sezóna je něco, co v našem kalendáři prostě nesmí chybět. Už od konce léta se k nám dostávají dotazy, kdy už zase bude… Fakt, že na ni naši zákazníci tak pozitivně reagují, nás motivoval udělat něco víc než jen produktovou kampaň,“ říká Helena Mužíková, marketingová manažerka společnosti McDonald’s, a dodává: „Proto jsme hledali komunikační platformu, skrze kterou bychom tuto nejoblíbenější limitku oslavili ve větší šíři.“

Jan Faflík, CEO DDB Prague, pak doplňuje: „Letošní kampaň nám dává možnost jít za hranice produktové komunikace a věnovat se i budování emocí spojených se značkou. A také lidi jednoduše pobavit a přinést jim zážitky, které jim udělají radost.“

Kampaň pběží do ledna 2024. Objeví se v televizi, v tisku, out of home a online, včetně sociálních sítí. Statické vizuály nafotil Pavel Hejný.

Vyvrcholení kampaně má přijít na přelomu listopadu a prosince, kdy McDonald’s společně s DDB Prague připravují jedinečnou aktivaci.

Vizitka kampaně:

Klient: McDonald’s

Agentura: DDB Prague

Chief creative officer: Klára Palmer, Dora Pružincová

Ideamaker / Copywriter: Ondřej Doskočil Amrich

Creative / Senior art director: Iván Aruda

Senior account manager: Dominika Sabová

Business director: Nikola Bochová

Agency producer: David Havel

Sound designer: Ondřej Dvořák

Stratég: Maroš Gonda

Režie: Marek Partyš

DOP: Filip Marek

Produkce: Bistro Films

Foto: Pavel Hejný

Mediální agentura: OMD Czech & Slovakia