Hořkosladká tečka. V hlavní roli nové kampaně Becherovky je víčko

Představit Becherovku jako ten správný digestiv po jídle. To je cílem kampaně, kterou připravila agentura YYY agency spolu s interním týmem. Ústředním hrdinou nového spotu, který běží od října do prosince v TV, digitálních kanálech a na sociálních sítích, je uzávěr.

Skutečnost, že je Becherovka ideálním digestivem, vychází z historie. Vždyť už Jan Becher ji prodával jako lék na zažívání. „V této kampani připomínáme Becherovku jako digestiv a propojujeme ji nejen s jídlem, ale také s dalšími příležitostmi, kdy se lidé setkávají a hodují,“ říká ke kampani Pavel Geschmay, marketingový manažer Jan Becher Pernod Ricard.

Spotem nás provází samotné víčko Becherovky: „Potřebovali jsme průvodce, který nám ukáže výjimečnost okamžiků strávených společně u stolu. A víčko bylo ideálním kandidátem, protože vychází ze značky a produktu, razí si cestu chuťovými zážitky do finále, kde čeká hořkosladká tečka v podobě Becherovky,“ říká Tomáš Veselý, kreativní ředitel YYY agency.

Kampaň navazuje na komunikační kampaň Originál Bitter 1807, kterou Becherovka společně s YYY agency odstartovala na začátku roku. Tento spot je již jejím čtvrtým výstupem. Klíčovou roli v ní opět hraje ikonická láhev Becherovky, kterou jen na základě siluety poznává 75 procent populace, a výrazný vizuální svět.

Hlavním výstupem kampaně je 15sekundový spot, který poběží v TV. Kromě něj budou v digitálu použity i jeho kratší střihy a vizuály nesoucí se v duchu hostiny. Součástí online kampaně jsou také videa a vizuály stylizované do tradičních situací, při kterých se lidé setkávají a které se blíží – Svatomartinská husa nebo Vánoce. Ty se přenáší i do POS a on trade materiálů.

Becherovka své propojení s jídlem podporuje mimo svou kampaň také partnerstvím s vybranými kuchařskými pořady. V českých reality show MasterChef a Souboj na talíři a slovenském pořadu Na nože využívá sponzoringové spoty, product placement a injektáže.

