Doritos se na českém trhu představily s kampaní od Mark BBDO

Desatero přikázání i koncert s NobodyListen či Annet X v kampani od Mark BBDO uvedly v Česku světově známou značku Doritos ze skupiny PepsiCo.

Intenzivní chuť, typický trojúhelníkový tvar i odvážný marketing proslavily brand chipsů Doritos ze skupiny PepsiCo po celém světě. V Česku je představila kampaň od agentury Mark BBDO.

„PepsiCo má za sebou úspěšnou spolupráci s BBDO agenturami po celém světě, takže nám bylo jasné, že i Mark BBDO Prague připraví kreativní řešení k uvedení značky Doritos na českém trhu na vysoké úrovni,“ říká Saša Radeta, senior brand manažer z PepsiCo, a dodává: „Měli jsme pravdu. Vůle přinést ten nejlepší možný výsledek, ryzí kreativita a hladký průběh celé spolupráce týmu agentury vyústila v originální, vtipnou a účinnou kampaň přesně v odvážném duchu značky.“

Vedle adaptace globálního TV spotu Mark BBDO připravila také dvoufázovou komunikační kampaň. V první teasingové části se po celé Praze objevily reklamní plochy, které zobrazovaly záhadné desatero neobvyklých přikázání. Ty zaujaly pozornost zejména mladší generace i influencerů jako Paulie Garand, Adam Mišík nebo Refew.

Závěrečné, desáté přikázání odhalilo značku Doritos, a zároveň i začátek druhé reveal fáze kampaně. Ta vyvrcholila hudebním eventem v pražském kostele Sacre Coeur. Na akci ve znamení trojúhelníku vystoupili NobodyListen, Annet X a další. Vrcholem večera byla velkolepá laserová show Davida Vrbíka, kterou doplnil NobodyListen svým DJ setem značce na míru.

Kampaň vznikla pod vedením accountského týmu Kateřiny Tůmové. Spolupráci s influencery zajistila agentura Flo a akci mediálně podpořily magazíny Vogue, Refresher a Esquire.

„Pokud bych měl jedním slovem shrnout příchod Doritos tak je to slovo odvaha. To co často klientům chybí. Samozřejmě ruku v ruce s důvěrou. Máme velkou radost, že náš kreativní koncept překročil hranice a Doritos s ním vstupují na trh v Maďarsku,“ dodává Martin Mareš, kreativní ředitel Mark BBDO.