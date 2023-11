Big Ben se hřeje v zimní bundě v kampani JD Sports

Britský sportovní řetězec JD Sports virtuálně oblékl Big Ben do bundy The North Face se startem své vánoční kampaně.

Venku je čím dál tím chladně a na ulicích přibývá lidí v kabátech i péřových bundách. Zima ale nemusí být jen jim, jak ukazuje kampaň britského řetězce JD Sports. Ten zahřívá bundou The North Face dokonce i ikonický londýnský Big Ben, oficiálně známý jako Alžbětinská věž.

Novým digitálním projektem venkovní reklamy se JD Sports zařadil po bok značek, jako je Maybelline New York, které s pomocí CGI vytvářejí působivé, ale ve skutečnosti neexistující instalace (více viz MAM 38/2023). A stejně jako auto malující obrovskou rtěnkou Maybelline v pařížských ulicích nebo newyorské metro ověnčené obrovskými řasami, se i bunda na Big Benu virálně šíří po TikToku, Instagramu, síti X nebo i LinkedIn.

Asi není náhodou že žluto-černá bunda The North Face se na londýnské památce objevila ve stejnou chvíli, kdy JD Sports vypustil do světa svou vánoční kampaň. V ní totiž hlavní roli hraje charakteristická žluto-černá taška, do níž zákazníci řetězce balí zakoupené sportovní zboží už 25 let.

Vánoční video nazvané „The Bag for Life“ společnost pojímá jako hold kultuře mladých Britů a Britek, jedné ze svých hlavních cílových skupin. Do rytmů songu Sweet Harmony od Liquid, se ve spotu objevují umělci, sportovci a influenceři jako Kano, Central Cee, Cat Burns, Ants Live, Ella Toone, Nia Archives a další.

„JD byl vždy silou, která pomáhá posunovat kupředu kulturu mladých, chceme vzdát hold této unikátní pozici značky, jež máme to štěstí mít,“ uvedl marketingový ředitel JD Sports pro Evropu Chris Waters a dodal: „Letos ve spotu hrají mladí, kteří mají vlastní sílu měnit svět okolo sebe, jsme hrdí na to, že můžeme takové talenty ukázat a nastupující generaci povzbudit.“