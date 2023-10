To muselo stát! Uber ulovil do spotu Roberta De Nira

V první kampani Uber one najde hollywoodská ikona Robert De Niro jako nejlepšího přítele Asu Butterfielda, hvězdu seriálu Sexuální výchova. Oba totiž „rádi jí a chodí na místa“.

Novou 360stupňovou kampaň na předplatné Uber One spustila skupina Uber ve velké Británii. A nehraje v ní nikdo jiný, než oscarový herec Robert De Niro. Hollywoodská ikona najde nečekaného nejlepšího přítele, jímž je Asa Butterfield, který se proslavil rolí v populárním seriálu Netflixu Sexuální výchova, jehož poslední série vyšla zhruba před měsícem.

De Niro se potká na place s Butterfieldem, který se s ním lehce nemotorně snaží dát do řeči. Ruka v rukávě je ve chvíli, kdy herci zjistí, že je spojuje záliba v tom, že „rádi jí a chodí na místa“. Pak mohou společně vychutnávat jídlo přivezené Uber Eats a díky Uberu vyrážet na různá místa. Právě tyto aktivity „náhodou“ propojuje služba Uber One, díky níž mohou předplatitelé objednávat jídlo bez platby na dopravu, získávat slevy na odvoz, ale třeba i na vstup do kina nebo VIP zážitky.

U spotu, který režíroval David Shane a produkovala společnost O Positive, protkaného suše ironickým si člověk ani nevšimne, že trvá přes tři minuty. Kampaň pro britský trh vytvořená agenturou Mother, kde už Uber One využívá více než milion lidí, ale pracuje i s kratšími sestřihy. Zapojí i podobně humorné plakáty či obsah vytvořený pro sociální sítě s influencery.

„Máme takové štěstí, že pro naši vůbec první kampaň na Uber One spolupracujeme s neuvěřitelně brilantním Robertem De Nirem a Asou Butterfieldem, kteří ji uvedli v život krásným způsobem,“ komentovala projekt Maya Gallego Spiers, šéfka marketingu Uberu pro Velkou Británii a Irsko.

Vedle štěstí ale také pravděpodobně hrály roli finance. Je sice pravda, že nabídku na roli ambasadora pro loňský ročník gurmánského festivalu Madrid Fusion (viz MAM 04/2023) přijal De Niro „za jídlo“, šlo ale o šestnáctichodové menu „nevyčíslitelné hodnoty“ (podle španělských médií vyšlo v přepočtu na 7,2 milionu korun).

De Niro s také role umí vybírat. O tom se přesvědčil dokonce i Roger Federer, který se herce snažil zlákat k účasti v kampani na Švýcarsko, ale De Niro ho odmítl a reklamu s ním „nenatočil“.

De Niro se pak také v roce 2015 zapojil do kampaně na kasino resort City of Dreams v Manile, kde s ním hrál Leonardo Di Caprio a režíroval je Martinem Scorsese. Média tehdy spekulovala, že si každý z trojice řekl za 16minutový krátký film 13 milionů dolarů a reklama celkem vyšla na 70 milionů. Ačkoli kasino částky rozporovalo, zadarmo to určitě nebylo.