Přiveďte je domů, požaduje kampaň za návrat lidí unesených Hamasem

Kampaň #BringThemHomeNow zveřejňuje příběhy téměř 200 lidí unesených Hamasem a pohřešovaných ve věku od devíti měsíců po 84 let. Oslovila i Bílý dům.

Během méně než 24 hodin od krvavého útoku Hamasu na Izrael vznikla iniciativa Forum rodin unesených a pohřešovaných (Hostages and Missing Families Forum), která se domáhá návratu až stovek lidí zavlečených do Palestiny. Je složena z příbuzných obětí útoku a stovek dobrovolníků od lidí z komunikačního byznysu, přes psychology až po někdejší zaměstnance tiskového oddělení izraelské armády. Vedle podpory rodin se zaměřují také na šíření příběhů a fotografií unesených a pohřešovaných, aby neskončili jen jako číselné statistiky, a tak nepolevovaly snahy o jejich návrat domů.

Kampaň #BringThemHomeNow aktuálně na webu stories.bringthemhomenow.net upozorňuje na více než 180 unesených a pohřešovaných lidí ve věku od pouhých devíti měsíců po 84 let. Jejich příběhy společně s prosbami rodin a dalšími aktivitami a požadavky Fora zveřejňuje také na vlastních profilech na všech sociálních sítích. Na vzniku kampaně se podle CEO Leo Burnett UK Carly Avener podílela izraelská pobočka agentury.

U zrodu Fora rodin unesených a pohřešovaných stál podle tiskové agentury JTA Haim Rubinstein a Moshe Or, jehož bratra a jeho přítelkyni unesli teroristé Hamasu. Dávají dohromady příbuzné dalších obětí přes skupinu na WhatsAppu. Během dne byli členy příbuzní 70 pohřešovaných, do čtvrtka minulého týdne 341, ačkoli číslo se mění. „Pokaždé, když číslo klesne, znamená to, že jsou mrtví,“ uvedl pro JTA Rubinstein, jehož skupina se spojila s dalšími dvěma a společně vytvořili právě Forum rodin unesených a pohřešovaných, kterému nyní Rubinstein dělá mluvčího.

Na své aktivity Forum vybralo během prvního dne od dárců 500 tisíc dolarů. Vedle kampaně také vyvíjí tlak na izraelskou vládu i mezinárodní politiky. Během několika dní od vzniku se jim podařilo oslovit i Bílý dům a 14 rodin unesených Američanů mělo hodinu a půl dlouhý hovor s americkým prezidentem Joem Bidenem.

Vedle Fora se propuštění lidí unesených Hamasem dožaduje kampaní #VoicesForHostages i americká organizace National Council of Jewish Women. Ta se v otevřeném dopise známých žen, jež podepsaly například Debra Messing, Hellen Mirren, Gal Gadot či Sheryl Sandberg a dalších 5000 lidí jen během prvních 12 hodin, zasazuje také o poskytnutí lékařské a humanitární pomoci uneseným před propuštěním a o tlak na dodržování mezinárodních lidských práv.